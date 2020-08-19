ريبوك تطلق عروض "العودة إلى المدرسة" في الإمارات طوال شهر أغسطس

– تستعد جميع العائلات في الإمارات لاستقبال العام الدراسي الجديد وموسم "العودة إلى المدرسة"، وتزامناً مع هذا الاستعداد أطلقت «ريبوك» عروضاً ترويجية من تاريخ 14 ولغاية 31 أغسطس 2020، وسوف يحصل المتسوقون الذين ينفقون 200 درهماّ إماراتياً على قسيمة شرائية بقيمة 50 درهماً، وتطبق العروض على جميع منتجات ريبوك لمجموعة "العودة إلى المدرسة"، وسوف يكون التلاميذ على موعد مع عودة مسلية وأنيقة من خلال الأحذية الرياضية المريحة وآخر تصاميم الحقائب المميزة من ريبوك ، مما يضفي جواً مسلياً للعام الدراسي الجديد.

هذا وبعد مرحلة التعليم عن بعد، ستكون العودة إلى المدرسة لحظة فارقة بالنسبة للكثير من الطلاب، والطريقة الأمثل للإحتفال سوف تكون من خلال حقيبة ظهر فائقة النعومة وحذاء رياضي لامع، وقد صُممت مجموعة "العودة إلى المدارس" من ريبوك لتعزيز خصوصية الأطفال، وستضم المجموعة تصاميم متنوعة من الأحذية إلى جانب حقائب الظهر، ويمكن للأهل الذين يبحثون عن تجهيزات مدرسية عملية وأنيقة أن يختاروا من مجموعة واسعة من الحقائب، بما في ذلك حقيبة الظهر«Classic Foundation» التي تعتبر مثالية للإستعمال اليومي، وتتميز بقسم داخلي مخصص للكمبيوتر المحمول، وحقيبة «Workout ready active» التي تحافظ على أمان الأجهزة مع سهولة الوصول السريع اليها عند الحاجة.

وتتميز أحذية «العودة إلى المدرسة» بألوان مميّزة متوافقة مع اللباس المدرسي المتبع في الدولة، والتي نذكر منها حذاء "ريبوكRoyal Prime 2.0 " و"ريبوك Rush Runner 3.0"، وهي أحذية متينة وأنيقة ومريحة للأنشطة اليومية والحصص الرياضة، وسوف ترسم مجموعة الأحذية الفريدة ابتسامة على وجوه الأطفال طوال العام.

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يتوفر عرض مجموعة "العودة إلى المدرسة" لفترة محدودة من 14 أغسطس حتى 31 أغسطس 2020، وذلك حصريًا لدى متاجر"ريبوك" في دبي مول، وفي مول الغاليريا في جزيرة الماريا في أبو ظبي.

للمزيد من المعلومات ، يرجى زيارة متاجر «ريبوك» المذكورة.

حول ريبوك

تعتبر ريبوك الدولية المحدودة، ومقرها في بوسطن ماساتشوستس في الولايات المتحدة الأمريكية، شركة عالمية رائدة في تصميم وتسويق وتوزيع أحذية وملابس ومعدات اللياقة البدنية وأسلوب الحياة.

إن ريبوك علامة تجارية عالمية مستوحاة من أمريكا، وهي شركة رائدة في صناعة السلع الرياضية، ولديها تراث غني بمنتجات اللياقة البدنية والقصص الملهمة حول أهم الأزياء الرياضية في العالم.

تتبع ريبوك لشركة أديداس، وتسعى دوماً إلى تطوير المنتجات والتقنيات والبرمجيات التي تمكن من الحركة، وهي ملتزمة بمرافقة الأشخاص عالمياً في رحلتهم لتحقيق طموحاتهم وإثبات إمكاناتهم.

تتواصل ريبوك العالمية مع عشاق الرياضة واللياقة البدنية أينما كانوا في العالم، وتقدم لهم من خلال منتجاتها مختلف الوسائل للحفاظ على لياقتهم، وذلك سواءً كانوا يتبعون نهجاً محدداً في التدريب أو يمارسون رياضة الجري، أو أي نوع من الرياضات القتالية أو رياضة المشي أو الرقص أو اليوغا، أو غيرها من أشكال رياضات اللياقة البدنية المختلفة.

وتعزز "ريبوك كلاسيكس" من تاريخ وإرث اللياقة البدنية للعلامة التجارية، وتمثل جذور علامة ريبوك في سوق نمط الحياة الرياضية.