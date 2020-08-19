إضاءات مميزة على حياة الطلبة في أكاديميات الدار

في إطار استراتيجية أكاديميات الدار لبناء جيل يتمتع بكافة مقومات الابتكار والتميز، سلطت الأكاديميات الضوء على الحياة بعض الطلبة الذين ينتظرون صدور نتائج امتحانات الشهادة الدولية العامة للتعليم الثانوي (GCSE) ورصدت توقعاتهم وأحلامهم المستقبلية في سطور حملت مشاعر الامتنان للكوادر التدريسية والتقدير للجهود الجبارة المبذولة من قبل الكادر الإداري والتنظيمي.

جنى الريامي من الطلبة المتميزين في أكاديمية المعمورة التابعة لأكاديميات الدار في إمارة أبوظبي، تتوقع جنى اجتياز امتحانات الشهادة الدولية العامة للتعليم الثانوي (GCSE) بدرجة 8s، جنى تعشق المعرفة وتقضي أوقات فراغها بالتقصي والبحث للتعرف على كل ما هو جديد في هذا العالم، وشغفها بالبحث ساعدها على نيل مقعد في برنامج الأكاديمية الصيفية بجامعة نيويورك أبوظبي، متغلبةً على مئات المتقدمين.

تهتم جنى بالمواضيع البحثية التي تركز على الاستدامة وتتابع المبادرات التي يتم إطلاقها في هذا المجال وتسعى لتطبيقها في مدرستها لذا فهي سفيرة الاستدامة في أكاديمية المعمورة بالإضافة لكونها من الأوائل في مدرستها، واستطاعت بفضل دعم وتشجيع الكادر التدريسي التعبير عن آرائها مما جعلها تتفوق في مجال الخطابة.

جنى هي الابنة الأكبر ولديها خمس أخوة، ووصفت تجربة التعلم عن بعد بالتحدي الجديد والصعب في آن واحد وتفضل البيئة الصفية في محيط مدرستها مع زملائها، وثمنت الاستجابة السريعة من قبل أكاديمية المعمورة بتوفير أدوات التعلم عن بعد لضمان استمرار ومتابعة مسيرتها الدراسية بنفس المستوى خلال انتشار الجائحة.

وعن صعوبة التواصل المكاني مع زملائها خلال الفترة السابقة قالت جنى أنها أصبحت اجتماعية أكثر، وتمكنت من تجاوز التباعد المكاني باستخدام وسائل التواصل وقضت وقتاً أطول مع زملائها وكونت صداقات جديدة محلية وعالمية.

ومن الطلبة المتميزين الذين استطاعوا الجمع بين النجاح الأكاديمي والتميز الرياضي الطالبة ليان مها سعد من الصف الحادي عشر في أكاديمية المعمورة ، وتنتظر صدور نتائج امتحانات الشهادة الدولية العامة للتعليم الثانوي (GCSE). ليان بطلة في التزلج على الجليد أحرزت المركز الأول في بطولة أبوظبي للتزلج 2020 في مناسبتين هما التزلج الفني الاستعراضي وآخر مهاري. استطاعت ليان التوفيق بين التدريبات المكثفة لرياضة التزلج ودراستها وتحصيلها العملي لضمان تفوقها في كلا المجالين.

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بدأت بممارسة رياضة التزلج منذ حوالي ثلاث سنوات، قبل التحضير لامتحانات (GCSE). وهيأت لها الأكاديمية الدعم اللازم وساعدتها في وضع جدول مرن يتناسب مع ساعات التدريب والمسابقات التي تشارك بها دون إضاعة أية حصة دراسية.

تقدمت ليان لامتحانات الشهادة الدولية العامة للتعليم الثانوي (GCSE) بمواد اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم وتكنولوجيا الأغذية والكيمياء والفنون والأعمال وتتوقع نيل درجات 5 و 6 و 7

وستكمل دراسة إدارة الأعمال والرياضيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المستوى A-level.

تود ليان مواصلة مسيرتها في ممارسة رياضة التزلج على الجليد، مع متابعة تحصيلها العلمي لتصبح محامية أو دراسة ما له صلة بعالم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وعائلتها تدعمها وتترك لها حرية اختيار المجال الذي تحبه لدراسته في المستقبل.

تصف تجربة التعلم عن بعد بالتحدي خلال فترة انتشار الوباء، مع غياب البيئة الصفية التي تجمع الطلبة معاً لخلق جو من التنافس لتحفيزهم على العمل والسعي لتقديم الأفضل، ولكن ممارستها لرياضة التزلج على الجليد علمتها الانضباط والتركيز مما ساعدها على تجاوز التباعد المكاني.

وتتحدث ليان عن هوايتها بممارسة التزلج على الجليد بأنها صعبة وقوانينها صارمة ولكنها تعشق ممارسة هذا النوع من الرياضات التي تعزز ثقتها بنفسها وتمنحها الفرصة للتعرف على أصدقاء جدد.