الامارات | شرطة أبوظبي: مشاهد حقيقية حول خطورة "الانحراف المفاجئ" للمركبات

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي: مشاهد حقيقية حول خطورة "الانحراف المفاجئ" للمركبات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بثت شرطة أبوظبي بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم- أبوظبي، مشاهد حقيقية لحوادث مرورية تكشف مدى خطورة الانحراف المفاجئ للمركبات في وقوع العديد من الحوادث المرورية التي تتسبب في خسائر الأرواح والممتلكات على الطرق.

ودعت السائقين، إلى تفادي الأسباب التي تؤدي إلى عدم سيطرتهم على مركباتهم،وانحرافها عن مسارها مشددة على ضرورة الانتباه والتركيز ومراقبة الطريق، وعدم الانشغال بالهاتف أثناء القيادة، واستخدام الإشارات الضوئية عند الرغبة بتغيير المسار واستخدام المرايا للتأكد من وجود مساحة تسمح بالانتقال إلى الحارة الأخرى،و الالتزام بالسير على المسارات دون تغييرها.

وأكدت عدم التهاون في تطبيق المادة رقم «29» الانحراف المفاجئ بالمركبة، ومخالفتها الغرامة 1000 درهم، و4 نقاط مرورية .

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