الامارات | محمد بن راشد: الامارات قامت على مجموعة مبادىء أرساها المؤسس طيب الله ثراه

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: الامارات قامت على مجموعة مبادىء أرساها المؤسس طيب الله ثراه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، إن دولة الامارات قامت على مجموعة مبادىء أرساها المؤسس طيب الله ثراه أهمها نصرة الضعيف وإغاثة المحتاج ودعم الشقيق والصديق. 108 مليار درهم مساعدات الامارات في 5 سنوات لـ 42 دولة حول العالم .. وستستمر الامارات على مبدئها مهما تبدلت أحوال بعض من دعمتهم. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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