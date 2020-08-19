الامارات | بالفيديو .. إنشاء وتطوير ممرات مشاة رياضية ومسارات جديدة لـ"الدراجات الهوائية" في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو .. إنشاء وتطوير ممرات مشاة رياضية ومسارات جديدة لـ"الدراجات الهوائية" في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت بلدية مدينة أبوظبي بدائرة البلديات والنقل، الانتهاء من مشروع إنشاء وتطوير ممرات مشاة رياضية في مناطق متفرقة في جزيرة أبوظبي والبر الرئيسي، بكلفة مالية إجمالية تخطت 106 مليون درهماً، والذي شهد تنفيذ أعماله في 29 موقعاً إنشاء مسارات دراجات هوائية بطول نحو 14.12 كيلومتر، ومسارات ركض بطول نحو 39.31 كيلومتر، بالإضافة إلى إنشاء 145 منطقة استراحة.

وأفادت البلدية بأنها تهدف من خلال تنفيذ هذا المشروع - الذي يعتبر جزءاً من خطتها الرامية لتنفيذ كافة مسارات المشاة والدراجات الهوائية طبقاً للمخطط الرئيس المعتمد للمسارات في مدينة أبوظبي والبر الرئيسي - إلى تعزيز العديد من الجوانب الإيجابية المنشودة، مثل تشجيع أفراد المجتمع على ممارسة رياضات المشي والركض وركوب الدراجات الهوائية، وتنشيط المسابقات المتعلقة بهذه الرياضات، بالإضافة إلى تشجيع الجمهور على استخدام الدراجات الهوائية كوسيلة مواصلات نظيفة وصديقة للبيئة، الأمر الذي يدعم الصحة العامة ويجعل من ممارسة هذه الرياضات أسلوب حياة لدى الكثيرين.

وتضمنت أعمال المشروع في 15 موقعاً داخل جزيرة أبوظبي إنشاء مسارات ركض بطول نحو 11,254 كيلومتر، ومسارات دراجات هوائية بطول نحو 14,120 كيلومتر، وكذلك إنشاء 60 منطقة استراحة في أماكن متفرقة بطول هذه المسارات.

كما تضمنت الأعمال كذلك إنشاء وتطوير مسار الدراجات الهوائية والركض على شارع الخليج العربي (ممشى الفنتير) والتي اشتملت على تأهيل مسارات ركض بطول نحو 5.2 كيلومتر، ومسارات دراجات هوائية بطول نحو 8.8 كيلومتر، بالإضافة إلى إنشاء وتركيب عدد من الاستراحات وأماكن التمرين في 12 منطقة متفرقة.

أما أعمال المشروع في البر الرئيسي (شمال)، والتي تم تنفيذها في 6 مواقع، فقد شهدت إنشاء مسارات للركض بطول إجمالي بلغ نحو 12,910 كيلومتر، بالإضافة إلى إنشاء 40 منطقة استراحة، في حين تضمنت أعمال 8 مواقع في البر الرئيسي (جنوب) إنشاء مسارات للركض بطول إجمالي بلغ نحو 15,145 كيلومتر، وكذلك إنشاء 40 منطقة استراحة.

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كما اشتملت أعمال المشروع على تركيب أجهزة إنارة في كافة المسارات، وتركيب معدات التمارين الرياضية في مناطق التمرين، وكذلك تركيب بلاط الأرضيات وأثاث الشارع، وتنفيذ أعمال الزراعة التجميلية المصاحبة وأعمال التظليل، بالإضافة إلى تجهيز أعمال البنية التحتية اللازمة لأجهزة البيع السريع للمياه والعصائر في مناطق الاستراحات والتجمعات (الواحات) وعند التقاطعات وأماكن عبور المشاة.

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