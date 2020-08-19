صقر القاسمي: نفخر بتصدر دولة الإمارات الدول المانحة للمساعدات الإنسانية عالمياً

أعرب الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية عن فخره واعتزازه بتبوؤ دولة الإمارات العربية المتحدة صدارة الدول المانحة للمساعدات الإنسانية عالمياً سنوات متتالية وهو وسام شرف لنا أن نكون رسالة للإنسانية في صورتها البراقة التي تثبت أن الإمارات رمز للعطاء والتآخي.

ولفت إلى أن جمعية الشارقة الخيرية لها نصيب كبير في هذا العطاء تنفيذاً لتوجيهات الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وبدعم الأفراد والمؤسسات ولا سيما المؤسسات الإعلامية بشكل عام ووكالة أنباء الإمارات بشكل خاص في توصيل رسالة الجمعية لجمهورها.

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ووجه الشكر لكل من ساهم بفكرة وبنشر كلمة تدعم الجمعية وترفع من أسهمها الخيرية.

وأشار بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للعمل الإنساني إلى أن مجلس إدارة الجمعية الجديد يتطلع خلال الفترة القادمة إلى إكمال مسيرة المجلس السابق في تعزيز وإرساء أسس العمل الخيري بما يمكن الإنسان من الاعتماد على نفسه والمضي قدماً بخطى ثابتة على الطريق الذي رسمه حاكم الشارقة حيث تم وضع أفكاراً جديدة وبحث عدداً من الملفات الرئيسة التي من أهمها ملامح سياسة الجمعية خلال الفترة المقبلة والاستماع إلى عدة اقتراحات.

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