فاطمة بنت مبارك: العمل الإنساني يعزز الإخاء بين شعوب العالم

قالت الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية في الإمارات، إن العمل الإنساني ذو أهمية كبيرة، نظراً لمساهمته في إعانة الذين يواجهون صعوبات وظروفا حرجة في تلبية متطلبات الحياة.

ونوهت إلى دور العمل الإنساني في تعزيز الإخاء وإرساء قيم الإنسانية بين أبناء المجتمع الواحد وبين شعوب العالم.

جاء ذلك خلال كلمة الشيخة فاطمة بنت مبارك بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني الذي يحتفي به العالم في التاسع عشر من شهر أغسطس من كل عام، وهو العمل الذي يوجه لخير الإنسان في كل المجالات، الصحية والعلمية والبيئية والخدمية والإغاثية.

وقالت الشيخة فاطمة بنت مبارك: "يعد العمل الإنساني أسلوباً حضارياً، بل هو واجب على كل إنسان، فقد حثت على أهميته جميع الأديان السماوية والأعراف الاجتماعية".

وتابعت: "أود أن أشير إلى أن دولة الإمارات تنطلق من مبادئها ودستورها، ومن رؤى قيادتها في إعطاء العمل الإنساني أهمية خاصة ولكل مجالاته وبلا حدود، ولذا فقد أصبح مفهوم العمل الإنساني جزءا لا يتجزأ من مبادرات الإمارات ومن أنشطة مؤسساتها وهيئاتها، كما يكتسب مفهوم العمل الإنساني في دولة الإمارات اهتماماً رسمياً كبيراً على مستوى القيادة وعلى مختلف المستويات الحكومية والأهلية في دولة الإمارات".

ونوهت إلى تنوع منصات العمل الإنساني في دولة الامارات بتنوع الحاجات المجتمعية والتنموية والإغاثية، سواء كانت داخل المجتمع أو خارجه على المستوى الإقليمي والدولي.

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وقالت: "يأتي الاحتفاء به هذا العام بالأبطال الحقيقيين من الأطباء وجميع أفراد الطواقم الطبية والمتطوعين الذين عملوا في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، هذه الجائحة التي تعد أكبر تحدي واجهه العالم في عام 2020".

وأضافت أن هؤلاء الأطباء والمسعفين والممرضين والمعالجين شكلوا خط المواجهة الأول للتصدي للجائحة، فقد بذلوا قصارى جهدهم، وضحوا بأوقاتهم وابتعدوا شهوراً عن أسرهم، ومنهم من أصيب بالعدوى وفقد حياته. لقد عملوا بكل إخلاص وجد، وتعاونوا جميعهم، المتقاعدون عادوا للعمل في المستشفيات والطلبة المتدربون في كليات الطب جميعهم لم يبخلوا بأي جهد.

وأوضحت "أود هنا أن أستشهد بالعديد من الأطباء العرب الذين كانوا يتواجدون في العديد من دول العالم ورفضوا العودة إلى بلدانهم وساهموا بعلاج حالات كورونا في بلدان تواجدهم. كما أشيد بجهود جميع طواقمنا الطبية في دولة الإمارات.. فعلى سبيل المثال قدمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية 535 متطوعاً لدعم المنظومة الطبية في مواجهة كورونا".

وتابعت: كما تم إطلاق مبادرة "إمارات العطاء" التي تهدف إلى فتح باب التطوع للأطباء للمشاركة في برنامج "التطبيب عن بعد" ضمن مبادرة إماراتية بعنوان "برنامج أبطال الصحة المتطوعين" والتي تتضمن المشاركة في المهام التطوعية التشخيصية والعلاجية والوقائية لأطباء الإمارات، وذلك بهدف تعزيز التكافل.

كما وجهت دولة الإمارات كافة متطوعيها للتواصل مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات، وهناك العديد من المبادرات التي أطلقتها من خلال العديد من الهيئات والمؤسسات والجهات التطوعية من أجل دعم العمل الإنساني الذي يهدف إلى مواجهة كورونا في ظل تعاون الجهود الحكومية وجهود المتطوعين لتعظيم الفائدة والنجاح في مواجهة الجائحة.

واختتمت الشيخة فاطمة بنت مبارك كلمتها قائلة: "نحن جميعاً نؤمن بأننا إخوة في الإنسانية ويجب أن نعمل لمساعدة بعضنا البعض، وإني أثمن جهود أبطال العمل الإنساني هذا العام، وأتمنى لهم التوفيق وأن يكونوا بصحة وعافية".

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