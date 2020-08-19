الامارات | «كلنا شرطة» تفوز بالمركز الثاني في «الشارقة للعمل التطوعي»

شكرا لقرائتكم خبر عن «كلنا شرطة» تفوز بالمركز الثاني في «الشارقة للعمل التطوعي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فازت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بالمركز الثاني في الدورة الـ17 لجائزة الشارقة للعمل التطوعي كأفضل مؤسسة حكومية صانعة للفرص التطوعية عن مشروع «كلنا شرطة»، الذي استقطب نحو 32 ألفاً و617 متطوعاً بعدد ساعات تطوعية بلغت 21 ألفاً و78 ساعة خلال الفترة من 2017-2019.

وأكد مدير إدارة الشرطة المجتمعية بشرطة أبوظبي، العقيد الدكتور حمود سعيد العفاري، أن الأمن مسؤولية مشتركة بين المؤسسات والأفراد، وأن انضمام الأعداد الكبيرة للمبادرة يعكس اهتمام المجتمع بالمبادرات الخلاقة والابتكار التي تعزز آليات العمل الشرطي والأمني وفق أفضل الممارسات العالمية المتقدمة لتدريب المنتسبين للمبادرة، وتوفير جميع الإمكانات المتاحة لترسيخ ثقافة التطوع وتطوير قدراتهم من خلال مختلف البرامج النظرية والتطبيقية.

وقال إن المبادرة تفتح الباب أمام جميع أفراد مجتمع إمارة أبوظبي من مختلف الجنسيات ممن يجدون في أنفسهم الكفاءة والمقدرة للانضمام إلى عضويتها، والإسهام في الحفاظ على أمن وأمان مجتمعاتهم المحلية وأحيائهم السكنية ومكتسبات الإمارة والأمن والأمان الذي ينعم به أفراد المجتمع كافة.

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وجسدت مبادرة «كلنا شرطة» توجيهات القيادة في غرس قيم التعايش السلمي والتسامح في نفوس جميع أفراد المجتمع.

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