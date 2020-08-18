الامارات | "الصحة": 365 إصابة جديدة بـ"كورونا"

شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة": 365 إصابة جديدة بـ"كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تبث صحيفة "الإمارات اليوم" عبر موقعها الالكتروني وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تغطية مباشرة للإحاطة الإعلامية حول مستجدات فيروس كورونا والوضع الصحي في الدولة.

-وزير الصحة ووقاية المجتمع عبدالرحمن العويس: تجاوز إجمالي الفحوصات في دولة الإمارات حاجز 6 ملايين فحص منذ بدء الجائحة وحتى اليوم

-العويس: على الرغم من الانخفاض الملحوظ في حالات الإصابة وتراجعها عن المعدلات السابقة إلا أننا شهدنا خلال الأسبوعين الماضيين زيادة ملحوظة في عدد الحالات اليومية، وبمعدل قد يكون مقلق ويشير إلى زيادة بمعدلات أكبر خلال الفترة القادمة.

-العويس: نشهد تطوراً ملحوظاً في المرحلة الثالثة للتجارب السريرية والنتائج مطمئنة ولم تسجل أية آثار جانبية على المتطوعين.

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-إجراء 59,759 فحص جديد، والكشف عن 365 حالة إصابة جديدة بمرض #كوفيد19، وبذلك يصل إجمالي الإصابات المسجلة في الدولة إلى 64,906 حالة

-الدكتور عمر الحمادي: من خلال رصد وتتبع الحالات ومتابعة الجهات الصحية لوحظ أن هناك زيادة مقلقة في عدد الإصابات اليومية مقارنة بالأيام السابقة، وبواقع 136 حالة من مواطنين ومقيمين.

-تسجيل حالتي وفاة من تداعيات الإصابة بالمرض، ليصل إجمالي حالات الوفاة في الدولة 366 حالة، فيما لا يزال 6631 مريضاً يتلقون العلاج بحسب البروتوكولات الصحية المتبعة.

-د.الحمادي: معظم الحالات جاءت بسبب التجمعات الناجمة عن الزيارات العائلية والاجتماعية من غير تقيد بالإجراءات الاحترازية مثل التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.

-د.الحمادي: يتوهم البعض أن غاز ثاني أكسيد الكلور صالح لعلاج الفيروسات، فيتوسعون في استخدام مادة الكلور في أمور أخرى مما قد يتسبب بمشاكل في الرئة والكلية والقلب، لذلك نحذر من استخدام أي منتج بدون استشارة أهل الاختصاص.

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