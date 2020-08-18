الامارات | شرطة أبوظبي تدعو الجمهور للاستفادة من مبادرة تقسيط المخالفات

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تدعو الجمهور للاستفادة من مبادرة تقسيط المخالفات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي السائقين للاستفادة من مبادرة تقسيط المخالفات المرورية بدون فوائد / أرباح حيث اتفقت شرطة أبوظبي مع خمس بنوك على تقسيط المخالفات المرور المترتبة على المركبات والسائقين باستخدام البطاقات الائتمانية الصادرة عنها.

وتم تحديد شروط وخطوات الاستفادة من الخدمة من حيث أن يكون المتعامل حاصلاً على بطاقة ائتمان "بطاقة مغطاة صادرة من البنوك الخمسة وهي بنك أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك المشرق الاسلامي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، ومصرف الامارات الاسلامي والاتصال مباشرة بأحد البنوك التي تقدم الخدمة خلال فترة لا تتجاوز اسبوعين من تاريخ تسديد المبلغ لطلب تقسيط المخالفات.

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وتتيح الخدمة دفع المخالفات عبر مراكز الخدمة التابعة لشرطة أبوظبي والقنوات الرقمية مثل الموقع الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية وذلك بنظام التقسيط لمدة سنة واحدة دون احتساب أي فوائد على المستفيدين.

وتهدف الخدمة إلى التسهيل على السائقين وأصحاب المركبات بتقسيط مبالغ المخالفات بيسر وسهولة، ضمن نطاق تعزيز قيم السعادة والإيجابية للمتعاملين.

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