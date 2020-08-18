قطاع الرحلات البحرية في دبي يعلن جاهزيته للانطلاق مجدداً خلال ورشة عمل افتراضية

انعقدت ورشة العمل الافتراضية التي نظمتها مراسي "بي آند أو"، إحدى شركات موانئ دبي العالمية والمطور العالمي للمراسي، بالتعاون مع دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، وطيران الإمارات، لمناقشة استئناف الرحلات البحرية في دبي للموسم السياحي 2020/2021، وقد شارك فيها وكلاء النقل البحري والمعنيين بهذا القطاع. وتم الإعلان خلال الورشة الافتراضية عن جاهزية دبي للموسم المقبل من السياحة البحرية مع بداية فصل الخريف. كما يتم العمل حالياً على إتمام مسودة بروتوكول السلامة والصحة العامة لسفن الرحلات السياحية، لتتم مشاركته مع الأطراف المعنية في أقرب وقت.

وترأس حوارات ورشة العمل سعادة هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي "دبي للسياحة"، ومحمد المناعي، الرئيس التنفيذي لمراسي "بي آند أو" والمدير التنفيذي لميناء راشد، حيث استهل الحديث بمناقشة عامة حول الوضع الراهن للسياحة البحرية في دبي، والتأكيد على أن كافة الفنادق في الإمارة ملتزمة بتطبيق بروتوكولات السلامة بشكل صارم وأنه قد تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمكافحة كوفيد-19، لاسيما مع إعادة فتح معظم الأنشطة السياحية. وقد أطلقت إمارة دبي مؤخراً ختم "دبي الضمانة" الذي يُمنح للمنشآت التي تلتزم بكافة بروتوكولات السلامة والصحة العالمة للوقاية من الجائحة، وهو ما يتم تطبيقه أيضاً على قطاع سفن الرحلات البحرية. كما حصلت دبي أيضاً على ختم السفر الآمن من قبل المجلس العالمي للسفر والسياحة. ويأتي كل ذلك للتأكيد على أن الإمارة ليست مجرد وجهة سياحية مفضلة للزيارة فحسب، وإنما هي أيضاً نموذج للتميز في تبني المعايير العالمية للصحة والسلامة.

وجهة عالمية رائدة

وفي هذا الصدد، قال سعادة هلال المري، مدير عام دبي للسياحة: "تماشياً مع توجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بوضع سلامة وأمن الجميع في سلم أولوياتنا، نحرص على التنسيق المستمر مع شركائنا من الدوائر الحكومية والقطاع الخاص بما فيهم شركات تشغيل سفن الرحلات البحرية لتطوير بروتوكولات السلامة والصحة العامة لهذا القطاع. ونحن بدورنا نؤكد بأننا ملتزمون بتطبيق أعلى المعايير العالمية خلال الموسم المقبل منذ لحظة وصول السفن السياحية إلى دبي لغاية مغادرتها لضمان سلامة الجميع."

وأضاف المري: "لقد شهد قطاع الرحلات البحرية في دبي نمواً واضحاً على مدار السنوات الماضية، وذلك نتيجة للدعم الكبير والمستمر من قبل شركائنا، وفي مقدمتهم موانئ دبي العالمية، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي وطيران الإمارات. وتدفعنا الاستجابة الكبيرة من قبل الزوار الدوليين خاصة بعد قرار إعادة افتتاح المدينة أمامهم في السابع من شهر يوليو الماضي إلى التطلع للترحيب بالمزيد من الزوار خلال الفترة المقبلة ونتوقع عودة السفن السياحية إلى دبي لاسيما بعد استكمال تطبيق كافة البروتوكولات والضوابط التي تضمن صحة وسلامة الجميع ما يساهم في ترسيخ مكانة دبي كوجهة سياحية مفضلة لمسافري الرحلات البحرية."



ومن جهته، قال محمد المناعي، الرئيس التنفيذي لمراسي "بي آند أو" والمدير التنفيذي لميناء راشد: "ستظل صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع والضيوف في مقدمة أولوياتنا، وهو ما تجلى بوضوح في كافة الإجراءات التي تم اتخاذها، حتى نجسد بشكل حقيقي رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي أعلنها في مقولته: "أغلى ما نملك هو الإنسان". ويعد قطاع الرحلات البحرية من أسرع القطاعات نمواً في صناعة السفر، وندرك أن الجمهور يتطلع لرؤية هذا القطاع يعود لمزاولة نشاطه مرة أخرى وفي أسرع وقت ممكن. وقد سعدنا برؤية هذا العدد الكبير من المشاركين في هذه الورشة الافتراضية، حيث نجتمع معاً للعمل على ضمان عودة قطاع الرحلات السياحية البحرية إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، ونتطلع إلى رؤية مرسى ميناء راشد وهو يحتفي مجدداً باستقبال سفن الرحلات السياحية. وإننا إذ نراقب الموقف عن كثب، فإننا كلنا ثقة بأنه يمكننا الآن ضمان سلامة الركاب بأقصى درجة، وقد أعطتنا العلاقة طويلة الأمد، القائمة على الشراكة مع خطوط الشحن والمعنيين بالصناعة حول العالم، شعوراً بتحسن الأوضاع، ونحن عازمون على المضي قدماً لإيجاد الحلول المناسبة التي تضمن استدامة منظومة السياحة واستمرارية الأعمال في دبي."

دعم أعمال سفن الرحلات السياحية

من جهته، قال عدنان كاظم، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في "طيران الإمارات": "فيما يتعلق بطيران الإمارات، فإننا ملتزمون بشكل كامل بدعم قطاع سفن الرحلات البحرية واستراتيجية دبي، ومن جهتنا فإننا نقوم بزيادة رحلاتنا الأسبوعية لتغطية المزيد من الدول الأوروبية، حيث يأتي معظم الطلب على أعمال الرحلات البحرية. ونقوم حالياً بتسيير الرحلات إلى 24 وجهة، وسيرتفع هذا الرقم إلى 26 مع بداية شهر سبتمبر القادم، ضمن جهودنا لفتح المزيد من الوجهات في المستقبل القريب. وفيما يتعلق باحتياطات الصحة والسلامة على متن رحلاتنا، فقد اتخذنا كافة الإجراءات المطلوبة، لنوصل رسالة إلى العالم مفادها أننا قد عدنا لمزاولة أعمالنا بكل كفاءة."

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وفي ختام ورشة العمل تم الإجابة عن العديد من الاستفسارات المتعلقة بصحة وسلامة السياح على متن الرحلات البحرية، بالإضافة إلى البروتوكولات التي يتم اعتمادها لبدء تشغيل السفن من مختلف الوجهات حول العالم.

كما حضر ورشة العمل عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين وممثلي وكلاء الشحن وخطوط الرحلات البحرية، من بينهم: كارنفال كروز لاينز، ام اس سي، توي كروز، عايدة كروز، كوستا كروز، حيث أكدوا أن دبي قد تطورت ونمى قطاعها السياحي، لتصبح وجهة رئيسة للرحلات البحرية، ووجهة توقف للعديد من الخطوط السياحية البحرية. وأضافوا أنه منذ أن بدأت الجائحة، قاموا كخطوط للرحلات البحرية باتباع كافة الاحتياطات للحماية من انتشار كوفيد-19 بصرامة، ومراقبة الموقف عن كثب، ما مكَّنهم من الاستجابة بسرعة لأي تحديات تنشأ بشكل مفاجئ من أجل التقليل من المخاطر، وتوفير جميع الإجراءات الإضافية لحماية عملائهم وضمان صحتهم. ويُعد ختم "دبي الضمانة" الذي أطلقته دبي مؤخراً إثبات بارز على التزام الإمارة بإعادة فعاليات وأنشطة صناعة السفر والسياحة إلى طبيعتها بالسرعة الممكنة، حيث أشادوا بالإجراءات المتميزة التي تم تطبيقها، آملين أن تحذو المدن والبلدان الأخرى حذو دبي في فتح الموسم السياحي أمام قطاع الرحلات البحرية.

جدير بالذكر أن مراسي "بي آند أو" قد أعلنت سابقاً عن الاختتام السلس والآمن للموسم السياحي للرحلات البحرية في أبريل الماضي، في خضم ذروة تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد؛ حيث تمكن جميع الركاب من العودة بأمان إلى بلدانهم الأصلية. ليؤكد ذلك على دور دبي الريادي ومكانتها في قطاع السياحة البحرية، مبرزاً كفاءة مرافقها العالمية التي نجحت في استقبال 13 سفينة سياحية عملاقة وترحيل ركابها.

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