"إمداد" تُجدّد عقدها مع "بنك الإمارات دبي الوطني" لمدة 3 سنوات

وقّعت مجموعة "إمداد"، مزود خدمات إدارة المرافق المتكاملة والمستدامة التي تعزز الكفاءة التشغيلية للأصول المادية، مؤخراً عقداً جديداً مع "بنك الإمارات دبي الوطني"، البنك الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، لمدة 3 سنوات، لتقديم مجموعة متكاملة من خدمات إدارة المرافق وحزمة من الحلول المتخصصة في جميع فروع ومكاتب البنك في دولة الإمارات.

وسيقدم نخبة من المتخصصين المدربين بكفاءة عالية مجموعة من الحلول الرائدة والمبتكرة في سبيل تعزيز تجربة الزوار في جميع مرافق المجموعة المصرفية على مستوى الدولة والتي تبلغ مساحتها الإجمالية 305,670 متر مربع.

وبموجب العقد، ستقوم "إمداد" بتقديم الخدمات الميكانيكية والكهربائية والسباكة إلى جانب مجموعة من الخدمات المتخصصة التي تشمل صيانة المصاعد، والسلالم المتحركة، ومولدات الديزل، واللوحات الإرشادية الخارجية، وأنظمة إدارة المباني، ووحدات صيانة المباني المعلقة، والمبردات، والأبواب الدوارة، والمنزلقة، والمفصلية، والحواجز.

وتعليقاً على توقيع الاتفاقية، قال السيد جمال عبدالله لوتاه، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إمداد": "بصفتنا مجموعة رائدة في قطاع إدارة المرافق، نواصل تعزيز حضورنا القوي من خلال توقيع العقد الجديد مع بنك الإمارات دبي الوطني. وتكمن أهميّة الاتفاقية الجديدة في كونها تساهم في ترسيخ علاقتنا القائمة لمدة 6 سنوات مع البنك وتعزيز مكانتنا بين العملاء ضمن القطاع المالي الإماراتي. ويسرنا تجديد هذا العقد المهم، مما يوكّد على جودة وفعّالية خدماتنا. ونتطلع بموجب العقد، إلى تقديم حلول إدارة مرافق موثوقة لعملائنا المتميزين في القطاع المصرفي في السنوات القادمة".

وستقوم إمداد بتوفير فريق عمل خاص لتقديم الخدمات في جميع مواقع "بنك الإمارات دبي الوطني" ومصرف "الإمارات الإسلامي" في إمارة دبي وإمارة أبوظبي والعين وإمارة الشارقة وإمارة الفجيرة وإمارة رأس الخيمة وإمارة أم القيوين وإمارة عجمان وحتا. وستستخدم الشركة أيضاً حلًا متنقلاً رائداً يمكّن أعضاء الفريق من تلقي طلبات الصيانة في وقتها الفعلي، ويشمل نظام تتبع مباشر للموقع ولوحة تحكم سهلة الاستخدام وعملية استثنائية للتقييم تتضمن الرمز الشريطي.