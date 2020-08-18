اخبار الخليج / اخبار الإمارات

احتفلوا بالمرأة الأغلى على قلوبكم مع تشكيلة من المجوهرات الفاخرة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 

تجسد تشكيلة وينجس إمبريس من دار Garrard للمجوهرات مفردات السلام والنقاء والأمان، وتعتبر الهدية الأمثل للسيدات المميزات احتفالاً بيوم المرأة الإماراتية.

 

وتمنح هذه التشكيلة المرأة الشعور بالأمان الذي تبحث عنه بفضل تصميمها الذي يحاكي أجنحة الملاك، مع تفاصيل الريش الدقيقة والهيكل الذهبي المخرّم والمرصّع بالألماس والأحجار الملونة بتدرجات في غاية النعومة، مما يمنح القطع إحساساً مرهفاً يفيض بالجمال.

Advertisements

 

وتأتي هذه التشكيلة من إبداع فريق العلامة المكون بالكامل من السيدات لابتكار قطع كفيلة بمنح المرأة السعادة الحقيقية إلى جانب الإطلالة الجذابة. وتحمل التشكيلة الاستثنائية من المجوهرات الراقية مزيجاً من الحرفية العالية واللمسات الفنية الرفيعة، لتجمع بين إرث العلامة البريطاني العريق والأناقة العصرية في آنٍ معاً.

 

مرفق البيان الصحفي حول هذه المناسبة بالإضافة الى خبر صحفي مفصل حول تشكيلة وينجس إمبريس للمزيد من المعلومات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر احتفلوا بالمرأة الأغلى على قلوبكم مع تشكيلة من المجوهرات الفاخرة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفاصلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا