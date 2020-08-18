احتفلوا بالمرأة الأغلى على قلوبكم مع تشكيلة من المجوهرات الفاخرة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية

تجسد تشكيلة وينجس إمبريس من دار Garrard للمجوهرات مفردات السلام والنقاء والأمان، وتعتبر الهدية الأمثل للسيدات المميزات احتفالاً بيوم المرأة الإماراتية.

وتمنح هذه التشكيلة المرأة الشعور بالأمان الذي تبحث عنه بفضل تصميمها الذي يحاكي أجنحة الملاك، مع تفاصيل الريش الدقيقة والهيكل الذهبي المخرّم والمرصّع بالألماس والأحجار الملونة بتدرجات في غاية النعومة، مما يمنح القطع إحساساً مرهفاً يفيض بالجمال.

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وتأتي هذه التشكيلة من إبداع فريق العلامة المكون بالكامل من السيدات لابتكار قطع كفيلة بمنح المرأة السعادة الحقيقية إلى جانب الإطلالة الجذابة. وتحمل التشكيلة الاستثنائية من المجوهرات الراقية مزيجاً من الحرفية العالية واللمسات الفنية الرفيعة، لتجمع بين إرث العلامة البريطاني العريق والأناقة العصرية في آنٍ معاً.

مرفق البيان الصحفي حول هذه المناسبة بالإضافة الى خبر صحفي مفصل حول تشكيلة وينجس إمبريس للمزيد من المعلومات.