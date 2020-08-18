عبدالله بن زايد: حققنا إنجازات مهمة بمواجهة فيروس كورونا

أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، أن دولة الإمارات تمكنت بفضل الرؤية الحكيمة لقيادتها والتعاون البناء مع شركائها وفي مقدمتهم جمهورية الهند الصديقة أن تحقق العديد من الإنجازات المهمة في مواجهة جائحة «كوفيد 19».

حيث تمكنت من إجراء أحد أوسع المسوحات عالمياً لفحص رعاياها، وقدمت مساعدات إنسانية وصحية لأكثر من 108 دول، وأكثر من مليون عامل في القطاع الصحي على امتداد العالم، فيما بدأت دولة الإمارات مؤخراً بمرحلة التجارب السريرية لأحد اللقاحات المحتملة للوقاية من الفيروس.

جاء ذلك خلال ترؤسه الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أعمال الدورة الـ13 من اللجنة المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند التي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد.

وترأس الجانب الهندي الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار، وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند الصديقة.

وقال الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان: «عادت العلاقات الاستراتيجية الإماراتية - الهندية لتثبت تفوقها مرة أخرى في مواجهة تفشي جائحة كوفيد- 19، والتداعيات الاقتصادية المترتبة عليها، حيث شهدت الفترة الماضية تعاوناً استثنائياً».

وأشاد بشكل خاص بالرحلات الجوية الاستثنائية التي تم تنظيمها لتأمين العودة الآمنة لمواطني البلدين، إضافة إلى استمرار التدفق السلس للسلع الغذائية والمستلزمات الصحية بين الجانبين والتعاون المثمر بين شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» والجانب الهندي في مجال تأمين التزود بالطاقة.

وذكر الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات تمتلك علاقات راسخة ومتميزة مع جمهورية الهند.

وأضاف : «ترى دولة الإمارات في جمهورية الهند صديقاً وشريكاً استراتيجياً يشاركها في جهود إرساء دعائم الأمن والسلم على المستويين الإقليمي والدولي».

وأوضح أن «الجهود المشتركة الإماراتية - الهندية أسهمت في تحقيق تقدم كبير في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين وتمخض ذلك عن ارتفاع مضطرد في حجم التجارة الثنائية خلال السنوات الماضية .

والتي ارتفعت قيمتها من حوالي 50 مليار دولار أمريكي في الفترة بين 2017 ــــ 2018 إلى حوالي 60 مليار دولار أمريكي في الفترة بين 2018 ـــــــ 2019 بمعدل سنوي يساوي 20%، وبما يشكل حافزاً كبيراً لتحقيق المزيد من النمو في تدفقات التجارة والتعاون الاقتصادي في المجالات ذات الأولوية».

وقال: «على هذا الصعيد أود أن أشير إلى أهمية فريق العمل الاستثماري الإماراتي - الهندي المشترك.. داعياً الجانبين إلى تعزيز التعاون».

وأضاف: «إن الحديث عن تنمية العلاقات الاقتصادية الإماراتية - الهندية لا ينفصل بأي شكل من الأشكال عن تطور علاقات النقل الجوي بين البلدين والتي تشكل الشريان الرئيسي للتعاون التجاري والاستثماري والسياحي والثقافي بين القطاعين العام والخاص لدى الجانبين.. ومن هنا أدعو سلطات الطيران المدني في البلدين إلى تعزيز التنسيق في مجال عودة حركة الطيران».

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وقال: «واستكمالاً لأطر التعاون الثنائي بين دولة الإمارات وجمهورية الهند أدعو الجانبين إلى تعزيز التنسيق المشترك ضمن المنظمات متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية.

حيث أتقدم بالشكر للدعم الذي قدمته جمهورية الهند لدولة الإمارات في ضوء توليها رئاسة رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي (أيورا) للأعوام 2019 ــــ 2021، بما في ذلك دعم جمهورية الهند لمرشح دولة الإمارات لمنصب أمين عام الرابطة للأعوام 2021-2024، وترشح الدولة للعضوية غير الدائمة لمجلس الأمن للأعوام 2022 ـــــــــ 2023، وبما يعكس عمق ورسوخ العلاقات الثنائية بين البلدين».

وأضاف: «كما تتطلع دولة الإمارات إلى الحصول على دعم الهند في ترشيح الدولة لرئاسة منظمة الشرطة الجنائية (الإنتربول) للفترة2021 ــــ 2024، ورئاسة منظمة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة للفترة 2021 ــــــــ 2025، بالإضافة إلى دعم ترشح دولة الإمارات لعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة 2022-2024، وعضوية مجلس الإدارة للاتحاد البريدي العالمي للفترة 2021-2024، وعضوية مجلس العمليات البريدية للاتحاد البريدي العالمي للفترة 2021 ـــــــ 2024.

من جانبه أشاد الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار بعلاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي بين دولة الإمارات والهند، مؤكداً الحرص المستمر على تعزيزها وتطوير التعاون المشترك في المجالات كافة، بما يلبي تطلعات قيادتي البلدين الصديقين ويعود بالخير على شعبيهما.

وتوجه بالتهنئة إلى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بمناسبة الإنجازين التاريخيين اللذين حققتهما الدولة بنجاح إطلاق مسبار الأمل إلى كوكب المريخ، وتشغيل المحطة الأولى في مشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية.

كما توجه بالشكر إلىه على الدعم الذي تحظى به الجالية الهندية المقيمة في الدولة مع تأثر مختلف دول العالم بتداعيات فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19، وثمّن أيضاً جهود دولة الإمارات لتسهيل عملية إجلاء المقيمين الهنود الراغبين في العودة إلى بلادهم خلال فترة الأزمة.

وأكد الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار تطلع بلاده للمشاركة في معرض إكسبو 2020 دبي، فيما أعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عن تمنياته للهند الصديقة بمشاركة متميزة في هذا الحدث العالمي البارز الذي تستضيفه الدولة العام المقبل.

كما بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ووزير شؤون الخارجية في جمهورية الهند عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومنها ليبيا وإيران والأوضاع في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط.

وجدد الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار ترحيب بلاده بمعاهدة السلام بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل، مؤكداً أن كلا البلدين شريك استراتيجي رئيسي للهند.

وفي الختام.. وقع الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، والدكتور سوبرامنيام جاي شانكار، وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند، على محضر اجتماع الدورة الـ 13 للجنة المشتركة بين البلدين.

حضر أعمال اللجنة أحمد علي الصايغ وزير دولة، وعبدالناصر جمال الشعالي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الاقتصادية والتجارية، والدكتور أحمد عبدالرحمن البنا سفير الدولة لدى جمهورية الهند، وبافان كابور سفير جمهورية الهند لدى الدولة، إضافة إلى عدد من المسؤولين في كلا البلدين.

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