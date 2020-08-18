الامارات | «حرس السواحل» يطبق قواعد الاشتباك مع قوارب صيد مخالفة

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شكرا لقرائتكم خبر عن «حرس السواحل» يطبق قواعد الاشتباك مع قوارب صيد مخالفة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صرح مصدر مسؤول في جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل، أنه عند الساعة 12، أمس، تم رصد دخول عدد من قوارب الصيد المخالفة للمياه الإقليمية للدولة، شمال غرب جزيرة صير بونعير، وقامت زوارق حرس السواحل بمحاولة إيقاف قوارب الصيد لكنها لم تمتثل للأوامر.
وأوضح الجهاز أنه تم تحريك 3 زوارق مطاردة للدعم والإسناد حيث تم التأكد من وجود 8 قوارب صيد مخالفة.
وقامت زوارق حرس السواحل بمحاولة إيقافها ولكنها لم تمتثل للأوامر، وعليه تم تطبيق قواعد الاشتباك.
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