الامارات | «الهوية» تبت في عودة المقيمين المنتهية إقاماتهم في الخارج قريباً

شكرا لقرائتكم خبر عن «الهوية» تبت في عودة المقيمين المنتهية إقاماتهم في الخارج قريباً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبلغت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية «الإمارات اليوم» أنها تتابع حالياً وضع المقيمين الموجودين في الخارج ممن انتهت إقامتهم على خلفية تعليق حركة الطيران وتطبيق الإجراءات بسبب انتشار جائحة «كورونا» حول العالم، مطمئنة هذه الفئة، بأن «أمورهم طيبة» وسيتم البت في وضعهم والإعلان عن آلية عودتهم إلى الدولة قريباً.

جاء ذلك رداً على استفسارات عدة وردت إلى الصحيفة من قراء، حول إمكانية عودة المقيمين الموجودين في الخارج، ممن انتهت إقاماتهم، ولم يتمكنوا من تجديدها بسبب غلق الأجواء والإجراءات الاحترازية المطبقة للحد من انتشار «كوفيد-19»، وذلك عقب إلغاء تصريح العودة أخيراً.

وأكد مقيمون موجودون خارج الدولة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنهم واثقون من اتخاذ الجهات المعنية القرارات المناسبة التي تراعي ظروفهم وتخلفهم عن تجديد إقاماتهم، فيما أعرب البعض عن تخوفه من قرب انتهاء إقاماته في وقت لاتزال أجواء بلاده مغلقة أمام حركة الطيران الدولي.

وذكرت الهيئة أنها أطلقت على موقعها الإلكتروني (smartservices.ica.gov.ae ) خدمة تتيح للمقيمين الذين يحملون إقامة سارية المفعول، لتأكيد الدخول والعودة إلى دولة الإمارات، من خلال ادخال رقم جواز السفر الذي يحتوي على ملصق الإقامة الفعالة والصادرة من الهيئة.

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وأقرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، في يوليو الماضي بأنها ستسمح للمقيمين ممن انتهت إقامتهم الموجودين خارج الدولة لمدة أكثر من ستة أشهر، بالعودة إلى الدولة وفق الإجراءات المتبعة، وسيكون أمامهم مهلة شهر من تاريخ وصولهم إلى الدولة، لتعديل وضعهم، وتجديد إقامتهم، وبطاقة الهوية المنتهية.

ومنح مجلس الوزراء المقيمين خارج الإمارات الذين انتهت إقامتهم بعد الأول من مارس 2020 أو تجاوزوا مدة ستة أشهر، مهلة للعودة إلى الدولة من تاريخ فتح الأجواء بين البلدين.

- مقيمون أكدوا أنهم واثقون من اتخاذ القرارات المناسبة التي تراعي ظروفهم.

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