الامارات | 71322 فحصاً جديداً لـ «كورونا» تكشف 229 إصابة

شكرا لقرائتكم خبر عن 71322 فحصاً جديداً لـ «كورونا» تكشف 229 إصابة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجرائها 71 ألفاً و322 فحصاً جديداً، خلال الـ24 ساعة الماضية، على فئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، تماشياً مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر، وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والمخالطين لهم وعزلهم.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص، وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة، في الكشف عن 229 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 64 ألفاً و541 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 100 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 57 ألفاً و794. وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

إلى ذلك، افتتحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، متمثلة بالمنطقة الطبية في الفجيرة، مركزاً لفحص فيروس كورونا المستجد، في منطقة مربح بالفجيرة لإجراء فحوص مجانية لفيروس كورونا لجميع المواطنين والمقيمين، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وحرص سموه على سلامة أفراد المجتمع، والاطمئنان على صحتهم، في إطار التدابير والإجراءات التي تتخذها الدولة للحد من انتشار الفيروس.

جاء افتتاح المركز في مربح، بالتنسيق مع فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة الفجيرة، وبالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الفجيرة.

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وتعمل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بالتعاون مع حكومة الفجيرة، على توفير مراكز الفحوص المجانية لفيروس «كورونا»، وتزويدها بأحدث الأجهزة والتقنيات والكوادر الطبية والتمريضية والإدارية من شركة «صحة»، لتأدية واجبها بخدمة أفراد المجتمع مواطنين ومقيمين، في كل أنحاء الإمارة، وذلك بحسب المواقع والمدد الزمنية المحددة لبرنامج المسح الميداني.

«الصحة» تعزز خدمات التطبيب عن بُعْد

عززت وزارة الصحة ووقاية المجتمع خدمات التطبيب عن بُعْد، والمراقبة الصحية من خلال منصة الطبيب الافتراضي، لتوفير حلول وخدمات تكنولوجية مبتكرة في مجال تعزيز الصحة الرقمية، عن طريق توفير الرعاية المتخصصة والاستشارات الطبية للمرضى عن بُعْد، وفي أي وقت. ويعمل الطاقم الطبي للمنصة على مدار 24 ساعة، طوال الأسبوع، بهدف تحسين وتسهيل سبل التواصل مع أفراد المجتمع، والتوعية بسلوك أفضل الممارسات الوقائية المتبعة عالمياً لمنع العدوى.

وتم إطلاق منصة الطبيب الافتراضي، ضمن خدمات التطبيب عن بُعْد، مع بداية جائحة «كوفيد-19» في الدولة، حيث تضم طاقماً طبياً على درجة عالية من التدريب والتأهيل، للتواصل التفاعلي مع أفراد المجتمع، حول الاستفسارات المتعلقة بفيروس «كورونا».

كما يتميز الطاقم بتعدد اللغات، أهمها: العربية والإنجليزية والصينية والألمانية والفرنسية والإندونيسية والروسية، بالإضافة إلى اللغات الهندية المختلفة. فيما يشارك في تقديم خدمة التطبيب عن بُعْد، من خلال المنصة الافتراضية، أطباء دراسات عليا مواطنون مقيمون في كندا ونيوزيلاندا، حيث تلقى فريق الطبيب الافتراضي ما يزيد على 97 ألف مكالمة حول «كوفيد-19» على مستوى الدولة. دبي ■وام

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