الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سرعة

طالب سائقون في أبوظبي بتشديد الرقابة على سائقي المركبات التي تسير بسرعات بطيئة على الطرق، وبينها الداخلية، وعند عبور إشارات المرور، الأمر الذي يعيق حركة المرور، ويتسبب في وقوع حوادث مختلفة.

إيجار

لاحظ قراء أن مكاتب عقارية بدأت تفرض شروطاً جديدة على المستأجرين لم تكن موجودة، من بينها اشتراط مرور عامين على الإيجار لإعادة مبلغ التأمين الذي يودعه المستأجر، خلافاً لما هو معتاد وهو عام واحد.

غسيل

اشتكى سكان في منطقة البستان بعجمان قيام عزاب يقطنون المنطقة إلى جانب أسر وعائلات؛ بنشر غسيل الملابس في أماكن خارج محيط سكنهم، مطالبين الجهات المختصة بالتدخل لمنع مثل هذه التصرفات التي تخدش المنظر العام.

خضراوات

أفاد مستهلكون بأن جودة البطيخ المستورد الذي يباع في أسواق الخضار قليلة، إذ يتبين بعد شرائه أنه غير ناضج ومالح الطعم، الأمر الذي يدفعهم إلى إلقائه في القمامة بشكل مستمر.

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تسويق

طالب قارئ بإنشاء آلية لمخالفة مواقع التسويق عبر الإنترنت التي ترفض إعادة المشتريات على الرغم من نشرها سياسة «الترجيع» في مدة محددة، خصوصاً بعد الزيادة الكبيرة في التسوق الإلكتروني منذ انتشار جائحة كورونا.

تسابق

طالب مرتادون لطريق المطار في الفجيرة بتكثيف دوريات الشرطة، حيث يتجمع بعض الشباب في بداية الطريق ثم يتسابقون بالمركبات في أوقات متأخرة من الليل، معرضين أنفسهم وبقية مرتادي الطريق لخطر الحوادث المميتة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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