الامارات | مركز متنقل لفحص وتسجيل المركبات في الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن مركز متنقل لفحص وتسجيل المركبات في الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة ممثلة بإدارة ترخيص الآليات والسائقين، مبادرة نوعية تحت اسم «خدمات المرور والترخيص»، بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين من خلال مركز متنقل ومتكامل مزود بأحدث أجهزة الفحص، ومجهز بأحدث تقنيات خدمات تسجيل المركبات، بهدف تعزيز السلامة المرورية ورفع مستوى الأمان على الطرق، وحرصاً منها على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمتعاملين، وتعزيز جودة الحياة.

وأفاد مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين، المقدم خالد الكي، بأن المبادرة تم إطلاقها بالتعاون مع معهد الشارقة للسياقة، ومركز «تسجيل»، والجابر للبصريات، وتعمل على تقديم 32 خدمة آنية يتم إنجازها في زمن قياسي للمتعاملين ممن يتعذر عليهم الحضور إلى مراكز الخدمة، مثل خدمات الفحص وتسجيل ونقل ملكية المركبة، وتجديد إصدار رخصة المركبة، وحيازة وتحويل المركبة داخل الدولة، وتعديل بيانات ونقل رخصة المركبة، وإصدار شهادات الترخيص (شهادة بدون تسجيل)، وإصدار رخصة بدل تالف أو بدل فاقد، وإلغاء رخصة مركبة، وتغيير بيانات رخصة قيادة المركبة. وأشار إلى أن المبادرة انطلقت من أمام مركز شرطة السيوح يوم الجمعة الماضي، وستجوب إمارة الشارقة في فترات زمنية متواترة، وسيتم الإعلان عن الموعد من خلال حسابات شرطة الشارقة على مواقع التواصل الاجتماعي، سعياً منها نحو توفير وقت وجهد المتعاملين، وبما يخدم ويحقق مصالحهم بسرعة وسهولة.

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