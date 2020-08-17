الامارات | بالفيديو: حريق يلتهم حافلة على شارع الخيل

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو: حريق يلتهم حافلة على شارع الخيل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيطر الدفاع المدني في دبي على حريق شب في حافلة بشارع الخيل بعد جسر دبي مول بحسب المتحدث عن الدفاع المدني الذي أشار إلى أن البلاغ ورد في الساعة و 5:29 دقيقة ووصلت فرقة من مركز القوز إلى الموقع خلال 7 دقائق وتمكنت من السيطرة على الحريق خلال تسع دقائق دون إصابات . تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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