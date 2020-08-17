الامارات | اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي توضح الاشتراطات الخاصة بعودة المقيمين إلى الإمارة

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوضحت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي الاشتراطات الخاصة بعودة المقيمين إلى الإمارة، وذلك كما ذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، كما هو موضح في الصورة أدناه. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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