إيمرسون تستثمر في "انميشن سوفت وير"

2020 - أعلنت "إيمرسون" (Emerson)، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا الأتمتة والبرمجيات والمدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: EMR)، استثمارها في أسهم "انميشن سوفت وير جي ام بي اتش"(inmation Software GmbH)، وهي منصةٌ عالمية متخصصة في تطوير البرمجيات. وستسهم هذه الخطوة في تطوير إمكانات إيمرسون في إدارة وتكامل البيانات، ودعم العملاء في قطاعات الصناعات التحويلية والمنفصلة والهجينة وتطوير برامجهم للتحول الرقمي وتحقيق أعلى مستويات الأداء. ومن شأن هذا الاستثمار زيادة قدرة الشركة على استخلاص البيانات والمعلومات بما يتيح تسريع آلية اتخاذ القرار وتعزيز فعالية العمليات.

وستتمكن الشركة من إدارة المعلومات في مُختلف العمليات والتحكم بنُظُم تقنية المعلومات بصورةٍ آنية ومباشرة من خلال التكامل بين المنظومة الرقمية والتكنولوجيا الصناعية التي تتيحها منصة إيمرسون "بلانت ويب" ((Planet Web من جهة، والمنصة الرقمية المتكاملة التي توفرها "انميشن" (inmation Software) من جهةٍ أخرى. في هذا الصدد، ستتكفل منصة "انميشن" بتجميع البيانات التشغيلية من مُختلف وحدات "إيمرسون" حول العالم ضمن حوضٍ لبيانات التكنولوجيا التشغيلية، وهو مستودع رئيسي لحفظ البيانات يشكل حجر الأساس لتحليل المعلومات وتسخيرها لتطوير الأعمال.

وقال ستيوارت هاريس، رئيس المجموعة بقسم التحول الرقمي في شركة "إيمرسون": "تتشارك "إيمرسون" و"انميشن" الالتزام بتطوير مبادرات التحول الرقمي للعملاء واستخلاص البيانات وتجميعها وتحليلها بما يتيح استخدامها لتطوير الأداء. وستفسح حلولنا المشتركة المجال أمام استخلاص بيانات المنظومات القديمة وإحداث التكامل بين المعلومات الواردة من مصادر مُختلفة، ومن ثم ربطها بطريقة مؤمَّنة بالشبكة السحابية والبيئة التشغيلية على النطاق المؤسسي الكامل."

ويأتي هذا الاستثمار ليكمل جهود شركة "إيمرسون" لبناء منصةٍ بَرمجية مُبتكِرة تتيح تجميع البيانات وإدارة تقنيات الواقع المُعزَّز والذكاء الاصطناعي والتُعلُّم الآلي وتدفق العمل. ومن خلال التكامل بين إمكانات الشركتين، ستُمكِّن هذه المنصة العملاء من تحقيق فوائد ملموسة فيما يتعلق بجهودهم لإحداث التحول الرقمي.

بدوره قال تيمو كلينجينمير، الرئيس التنفيذي، "انميشن": إنَّ ريادة شركة "إيمرسون" العالمية في تحقيق التحول الرقمي وإمكاناتها الواسعة في خدمة العملاء جعلت الشراكة بيننا أمراً حتمياً. ونتطلع قُدماً لهذه الشراكة من خلال توفير حلول مُتكاملة للعملاء من خلال الجمع بين إمكانات المنصة الرقمية لـ شركة إيمرسون "بلانت ويب الحائزة على الجوائز وبين منصة برمجيات إدارة البيانات من "انميشن".

يُذكر أن "انميشن سوفتوير جي ام بي اتش" (inmation Software GmbH) تتخذُ من مدينة كولن الألمانية مقراً لها.