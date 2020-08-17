"موبوكس" من "بريجسون" تطرح خدمتها الجديدة للتعقيم بالأوزون

- أطلقت شركة "بريجستون" (Bridgestone) خدمتها الجديدة للتعقيم بالأوزون والتي تسمح للعملاء بالاستفادة من التعقيم المجاني لمركباتهم مرة كل ثلاثة أشهر، بما يشمل الشهر الثالث والسادس والتاسع من تاريخ أول تركيب للإطارات خلال مدة العقد. وسيتم تقديم خدمات التعقيم التي تعتبر جزءاً من خدمات الشركة للاشتراك الشهري "موبوكس" (Mobox)، باستخدام آلة التعقيم والتطهير بالأوزون، والتي تخترق مقصورة السيارة بتيار من الأوزون عالي الأكسدة، يقضي على جميع الكائنات الحية الدقيقة مثل البكتيريا والفيروسات والفطريات والعفن بفضل قدرته الفريدة على التعقيم ، وذلك بخلاف المطهرات السائلة العادية.

وقد أطلقت "بريجستون" خدمة "موبوكس"، والتي تعتبر أول خدمة اشتراك شهري لصيانة السيارة والإطارات، تماشياً مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تدفع بالمستهلكين الآن إلى تحويل تركيزهم من المنتجات إلى الخدمات، في حين تعفي هذه الخدمة المتكاملة لشراء الإطارات وصيانة المركبة، العملاء من التكاليف غير المتوقعة.

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وقال ستيفانو سانشيني، المدير الإداري الإقليمي لشركة "بريجسون الشرق الأوسط وأفريقيا": "في ظل انتشار جائحة كورونا، أصبح العملاء يتهافتون إلى الحصول على خدمات تعقيم المركبات، لذا يسعدنا اليوم إطلاق هذه الخدمة التي تلبي احتياجاتهم وتحاكي تطلعاتهم. كما نسعى من خلال هذه الخدمة الجديدة إلى تشجيع عملائنا الكرام على الاستمرار بإجراء عمليات الفحص الروتينية للإطارات، باعتبارها مسألة ضرورية للحفاظ على سياراتهم بحالة جيدة في جميع الأوقات."

ويذكر أن مستخدمي خدمة "موبوكس" يقومون بدفع رسوم شهرية ثابتة مقابل مجموعة مرنة من الخدمات التي يمكن تخصيصها بما يلبي احتياجاتهم وميزانياتهم. وتشمل الحزمة الأساسية من هذه الخدمة إطارات جديدة عالية الجودة مع خدمة تركيبها، بالإضافة إلى ضمان كامل يشمل كافة الأضرار المتعلقة بالإطارات.