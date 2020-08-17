الامارات | "الطوارئ والأزمات" في الفجيرة يحذر من التجمعات بالمناسبات

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي لإمارة الفجيرة بأن الفريق يتابع باستمرار مدى التزام أفراد المجتمع بالتدابير والإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار مرض كورونا المستجد ( كوفيد19 ) على مستوى الإمارة. ويناشد أفراد المجتمع بضرورة التقيد بالإجراءات وأخذها على محمل الجد، وينصح بأخذ الاحتياطات اللازمة والابتعاد عن التجمعات في الأعراس والمناسبات العائلية، وشدد الكعبي على أنه سيتم فرض مخالفات وعقوبات بحق الأشخاص غير الملتزمين بإتباع تلك الإجراءات. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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