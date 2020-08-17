الامارات | عودة دور السينما في أبوظبي إلى استئناف نشاطها

شكرا لقرائتكم خبر عن عودة دور السينما في أبوظبي إلى استئناف نشاطها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بالتنسيق مع لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي، وجهت اقتصادية أبوظبي أصحاب دور السينما داخل المراكز التجارية بإعادة استئناف نشاطها واستقبال الجمهور،شريطة الالتزام بعدد من الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كوفيد19 تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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