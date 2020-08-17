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الامارات | عودة دور السينما في أبوظبي إلى استئناف نشاطها

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بالتنسيق مع لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة في إمارة أبوظبي، وجهت اقتصادية أبوظبي أصحاب دور السينما داخل المراكز التجارية بإعادة استئناف نشاطها واستقبال الجمهور،شريطة الالتزام بعدد من الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كوفيد19

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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