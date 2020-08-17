الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زراعة

لاحظ سكان، بمنطقة البستان في عجمان قيام أحد الأشخاص باستغلال بيت مهجور، كان يستخدم في السابق لتربية المواشي، في زراعة بعض المحاصيل، مستخدماً أحواضاً صغيرة لهذا الغرض.

شواطئ

اشتكى قراء من ارتفاع أسعار الباقات التي خصصتها الفنادق والمنتجعات لدخول المسابح والشواطئ الخاصة بها، لافتين إلى ضرورة طرح عروض مخصصة لسكان الدولة تشجع على السياحة الداخلية.

جهاز

نفى بنك الإمارات دبي الوطني، رداً على شكوى قارئ نشرت في «سكيك»، تعطل جهاز الصرّاف الآلي في مبنى الأحوال الشخصية التابع لمحكمة دبي في أم الرمول. وقال مصدر في البنك إنه بعد الرجوع إلى الكاميرا، تبين أن الجهاز كان يعمل كالمعتاد، وأنه توقف فقط عند حالة المشتكي، ما يشير إلى خلل في حسابه لا إلى عطل في الجهاز.

رسوم

دعا أولياء أمور طلبة في مراحل تعليمية مختلفة، دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، إلى إصدار قرار بمنع زيادة الرسوم الدراسية العام المقبل، خصوصاً بعد زيادة مدارس رسوم الزي والكتب الدراسية.

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توصيل

رفض مندوب شركة توصيل السماح لعميل اشترى جهازاً لتخفيض الوزن عبر الإنترنت، فتح المنتج والتأكد من سلامته وجودته، الأمر الذي دفع العميل إلى رفض استلام الطلب.

نفايات

لاحظ سكان بمنطقة الزعفرانة في عجمان تحول المناطق المحيطة بسكنهم إلى مكان للنفايات ومخلفات البناء، مطالبين بحل يحميهم من التلوث الصحي والبيئي في المنطقة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

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