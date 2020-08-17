الامارات | 210 إصابات جديدة بفيروس كورونا

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شكرا لقرائتكم خبر عن 210 إصابات جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إجراء 65 ألفاً و186 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ24 الماضية، تماشياً مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمخالطين لها وعزلهم.
وأسهم تكثيف إجراءات التقصي وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 210 حالات إصابة جديدة بالفيروس، ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 64 ألفاً و312 حالة.
كما أعلنت الوزارة عن وفاة ثلاثة مصابين من تداعيات الإصابة بالفيروس، ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 364 حالة.
كما أعلنت الوزارة عن شفاء 123 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع مجموع حالات الشفاء إلى 57 ألفاً و694 حالة.
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