الامارات | إغلاق مدرسة في كلباء لضعف مستواها

شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق مدرسة في كلباء لضعف مستواها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

أغلقت هيئة الشارقة للتعليم الخاص مدرسة الساحل في كلباء بسبب تراجع مستوى التعليم فيها، وحصولها على تقييم «ضعيف»، إضافة إلى أنها لم تطبّق الخطط التطويرية التي تم وضعها خلال العام الدراسي الماضي.

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وأفاد مدير عام الهيئة، علي الحوسني، في تصريحات، أمس، لـ«البث المباشر» بأن وزارة التربية والتعليم أغلقت المدرسة نفسها في عام 2018، ومن ثم آلت إلى مستثمر وضع خطة لتطوير المدرسة، ومنحت له الفرصة، وبعد تعيين الخبراء لتطوير المدارس لعام 2019/‏‏2020، أولت الهيئة أداء المدرسة متابعة دقيقة بهدف تطويرها، إلا أن التقارير الدورية من الرقابة وفرق الخبراء بينت تراجع الأداء التعليمي بالمدرسة، إضافة إلى تدني مستوى إجراءات الأمن والسلامة، الذي حصلت فيه على تقييم «محدود». وأضاف أن الهيئة قررت إغلاق المدرسة ضماناً لسلامة طلبتها، لافتاً إلى أنه تم توزيع الطلبة على ثلاث مدارس أخرى، خلال تطبيق نظام التعليم عن بعد في الفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي المنتهي.

ونوّه بأن الهيئة، بالتعاون مع مجلس الشارقة للتعليم، طورت وأهلت مبنى مدرسي تابع لوزارة التربية والتعليم، وسيتم افتتاحه في منطقة كلباء لتدريس المنهاج الوزاري الذي كان يدرسه الطلبة في المدرسة الخاصة، حتى يتم نقلهم إليها، مع بداية العام الدراسي المقبل.

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