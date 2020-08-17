الامارات | «شرعية الفجيرة» تلزم 4 أبناء بتمكين أبيهم من مسكن الزوجية

شكرا لقرائتكم خبر عن «شرعية الفجيرة» تلزم 4 أبناء بتمكين أبيهم من مسكن الزوجية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة الفجيرة الابتدائية الشرعية بإلزام أربعة أبناء بتمكين والدهم (90 عاماً) من الانتقال لمسكن الزوجية، لإعطاء زوجته حقوقها الشرعية، وعدم التعرض لهما (الأب والزوجة) في أمورهما الزوجية.

وكانت الزوجة قدمت عريضة دعوى ضد أبناء الزوج، لأخذهم والدهم المسن من مسكنه إلى مسكن آخر بعيد عنها، من دون أن يعطيها حقوقها الشرعية.

وقال المدعى عليهم أمام القاضي إن والدهم مسن وغير مدرك لمطالب زوجته الكثيرة، والتي تتصرف في ماله طوال الوقت، من دون الرجوع إليهم، خصوصاً أنها تحضر أهلها من بلدها وتؤويهم في منزل والدهم لفترات طويلة، مشيرين إلى أن والدهم يتكفل بدفع جميع مصروفاتهم من مأكل وغيره طوال فترات بقائهم.

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وأوضحوا أن أخذهم لوالدهم لم يكن بقصد التحكم فيه أو إجباره على فعل أمر لا يرغب فيه، إنما لحمايته وحفظه لحقوقه كرجل مسن غير قادر على اتخاذ قراراته بنفسه، إضافة إلى منع استغلاله من قبل زوجته وأهلها، لافتين إلى أنهم يراعون شؤون والدهم، من مأكل أو ملبس والاهتمام بمظهره والاعتناء به.

وأشاروا إلى أنهم لم يُخرجوا والدهم من مسكن الزوجية لحرمان زوجته حقوقها الشرعية، وإنما لحمايته من أي استغلال.

وألزمت المحكمة الأبناء بتمكين والدهم من الانتقال لمسكن الزوجية، لإعطاء زوجته حقوقها الشرعية وعدم التعرض لهما في أمورهما الزوجية، وترك الزوج يتخذ القرارات في حياته من دون التدخل فيها.

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