الامارات | «أكواد سرية» لتوظيف المقيمين في 160 مهنة

شكرا لقرائتكم خبر عن «أكواد سرية» لتوظيف المقيمين في 160 مهنة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألزم «بنك الإمارات للتوظيف» جهات العمل الحكومية والخاصة بتوضيح أسباب عدم اجتياز أي مواطن للمقابلات الوظيفية التي تطرحها من خلال البنك، وذلك قبل السماح لها بتعيين غير المواطن في الوظيفة المعلن عنها، موضحاً أنه عند تقديم الجهات المستهدفة بالتوطين طلب تعيين غير مواطن في إحدى الوظائف المستهدفة، التي تشمل 160 مهنة مختلفة، يقوم نظام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أو الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بوقف المعاملة حتى إدخال أرقام أو «أكواد» سرية تصدر من البنك، بشرط عدم تقدّم أي مواطن لشغل تلك الوظائف خلال خمسة أيام عمل على الأقل من طرحها لدى البنك.

وتفصيلاً، أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين بأن «بنك الإمارات للوظائف»، بات منصة مثالية لتوظيف المواطنين الباحثين عن عمل، كونه يختصر الوقت والجهد عليهم وعلى جهات العمل المستهدفة، خصوصاً في ضوء الجاهزية والدعم المقدمين من الجهات الحكومية الشريكة في آلية عمل «البنك»، وهي الوزارة، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية.

وأطلق سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، في نوفمبر من العام الماضي، «بنك الإمارات للوظائف»، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بإلزام المنشآت الحكومية والقطاع الخاص بمنح أولوية التعيين للمواطنين في عدد كبير من المهن والوظائف.

وأشارت الوزارة إلى أن البنك يشكّل بوابة مبتكرة للربط المباشر بين المواطنين والمواطنات والجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص، ما من شأنه تمكين الراغبين في العمل، وتوجيههم نحو الفرص الوظيفية المتوافرة لدى هذه الجهات، بالتوازي مع تمكين الجهات المستهدفة من استقطاب الكفاءات الوطنية، بما يلبي احتياجاتها الوظيفية.

وتعرض منصة «بنك الإمارات للوظائف» في المرحلة الحالية الوظائف ضمن مجموعة المهن المستهدفة، التي تحتاج إليها 160 جهة، تشمل الجهات الحكومية، والشركات شبه الحكومية من مؤسسات وهيئات اتحادية ومحلية، والمصارف الوطنية، فضلاً عن شركات مساهمة عامة، فيما سيتم في المرحلة الثانية إلزام القطاع الخاص بعرض وظائفه ضمن المهن المستهدفة، إذ يمكن للمواطنين والمواطنات استعراض المهن والتقدم إليها بشكل مباشر من خلال الموقع الإلكتروني للمنصة، حيث تجري الجهات التي تعلن عن الوظائف مقابلات وظيفية مع المواطن الذي تتوافق مؤهلاته وقدراته مع متطلبات الوظيفة، وفي حال اجتيازه المقابلة تستكمل إجراءات تعيينه.

ونشرت المنصة ردوداً تفاعلية على أبرز الأسئلة الجماهيرية المتعلقة بآليات عمل البنك، وكيفية استفادة المواطنين وجهات العمل منه، وشروط التقدّم بطلبات توظيف، وغيرها من الإجابات التي تغطي تساؤلات مرتادي المنصة.

ووفقاً للمنصة، فإن آلية عمل «بنك الإمارات للوظائف» تختلف عن بقية البوابات والمواقع الرسمية الأخرى المعنية بالتوظيف في كونه منصة شاملة، تتيح فرص عمل في مختلف الجهات الحكومية وشبه الحكومية (الاتحادية - المحلية)، إضافة إلى منشآت القطاع الخاص، حيث تعرض الوظائف على المواطنين أولاً، ضمن قائمة المهن ذات أولوية التوطين، وذلك قبل السماح للجهات المستهدفة بتعيين غير مواطن في تلك الوظائف.

وأوضحت أنه يمكن للمواطنين، سواء من يعمل منهم حالياً أو لا يعمل، التقدم إلى الوظائف المعروضة، إذ يستهدف «بنك الإمارات للوظائف» جميع مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة الراغبين في العمل، لافتة إلى ضرورة إنشاء حسابين في كل من منصة الإمارات للتوظيف، وبوابة التوطين، للاستفادة من خدمات «بنك الإمارات للوظائف».

وحددت المنصة خمس محطات في رحلة الحصول على فرص عمل عبر البنك، تبدأ بدخول الموقع، والبحث عن الوظائف المعلن عنها من قبل الجهات المستهدفة، واستعراض هذه الوظائف، ثم التقديم على أي من الوظائف المعروضة المناسبة، من خلال إنشاء حساب، وإدخال السيرة الذاتية والمعلومات الشخصية بشكل دقيق وكامل.

وفي حال تأهل المتقدم للوظيفة، سيتم التواصل معه مباشرة من خلال الجهة المعلنة، وتحديد موعد للمقابلة الوظيفية. وعند اجتياز المقابلة الوظيفية ستستكمل الجهة المعلنة إجراءات التعيين، فيما تختص المحطة الأخيرة بالمواطنين الذين لم يحالفهم التوفيق في مقابلات العمل، إذ إنه في حال عدم التأهل للوظيفة، سيصل إشعار إلكتروني للمتقدم يوضح أسباب عدم تأهله لها.

وأوضحت أن المنصة تلزم الجهات الحكومية والخاصة المستهدفة بتوضيح الأسباب التي تقف وراء عدم اجتياز أي مواطن للمقابلة الوظيفية، قبل السماح لها بتعيين غير المواطن في الوظيفة المعلن عنها، وذلك خلال خمسة أيام عمل.

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وقدّمت المنصة شرحاً وافياً لآلية عمل «بنك الإمارات للوظائف»، قائلة: «عند تقديم الجهات المستهدفة بالتوطين طلب تعيين غير مواطن في إحدى الوظائف المستهدفة، يقوم نظام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أو الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بوقف المعاملة حتى إدخال رقم سري يصدر من بنك الإمارات للوظائف، ومن أجل الحصول على الرقم، يجب على الجهة المعنية (مقدمة الوظائف) إنشاء حساب في البنك (المرة الأولى فقط)، والإعلان عن الوظيفة».

وأضافت: «بعد طرح الوظائف الشاغرة في البنك، يتمكن المواطنون من الاطلاع عليها، والتقدم بطلبات الحصول عليها خلال خمسة أيام عمل كحد أدنى من تاريخ عرض الوظيفة، حيث تقوم الجهة المستهدفة بفرز السير الذاتية للمتقدمين، ومقابلة المؤهلين منهم للوظيفة، وفي حال تأهل المواطن للوظيفة يتم تعيينه عليها حسب الإجراءات المتبعة. لكن في حال عدم تأهله للوظيفة، يغلق نظام البنك الوظائف المعروضة، ويصدر رقماً، أو كوداً سرياً، للجهة التي تعرض الوظيفة الشاغرة، لإدخاله في نظام (الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أو الهيئة الاتحادية للموارد البشرية)، ومن ثم استكمال إجراءات تعيين غير المواطن».

4 خطوات للحصول على الوظيفة

حددت منصة «بنك الإمارات للوظائف» أربع خطوات للتقدم بطلبات الحصول على الوظائف الشاغرة المتاحة لدى البنك، تبدأ بالتأكد من إدخال السيرة الذاتية والمعلومات الشخصية بشكل دقيق وكامل، ثم التقديم على الوظائف المناسبة، وبعدها يبدأ التحضير للمقابلات الوظيفية، والإجابة عن الأسئلة التي تطرح خلالها، وأخيراً متابعة متطلبات التعيين في حال اجتياز المقابلة الوظيفية.

وأكدت المنصة أن على جهات العمل الالتزام بأربع خطوات عند عرض الوظائف الشاغرة في البنك، أولاها، التأكد من إدخال معلومات الوظائف في نظام البنك بشكل متكامل، بحيث يوضح متطلبات الوظيفة والميزات المرتبطة بها. والثانية، الاطلاع على بيانات المتقدمين للوظائف، وتحديد مواعيد مناسبة للمقابلات الوظيفية للمتأهلين منهم. والثالثة، إجراء المقابلات الوظيفية للمتقدمين. وأخيراً، إدخال نتائج المقابلات في نظام «بنك الإمارات للوظائف».

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محطات في رحلة الحصول على فرص عمل عبر «بنك الإمارات للوظائف».

يمكن للمواطنين العاملين وغير العاملين التقدم إلى الوظائف المعروضة.

المنصة تلزم الجهات المستهدفة بتوضيح أسباب عدم اجتياز أي مواطن للمقابلة الوظيفية.

«بنك الإمارات للوظائف» منصة مثالية لتوظيف المواطنين الباحثين عن عمل.

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