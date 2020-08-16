الامارات | "الشارقة للتعليم الخاص" تغلق مدرسة في كلباء لضعف مستواها

شكرا لقرائتكم خبر عن "الشارقة للتعليم الخاص" تغلق مدرسة في كلباء لضعف مستواها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أغلقت هيئة الشارقة للتعليم الخاص، مدرسة الساحل في كلباء بسبب تراجع مستوى التعليم بها، وحصولها على تقييم ضعيف، إضافة إلى أنها لم تطبق الخطط التطويرية التي تم وضعها، خلال العام الدراسي المنصرم.

وأفاد مدير عام الهيئة، علي الخوسني، في تصريحات، اليوم، لـ"البث المباشر" بأن وزارة التربية والتعليم أغلقت المدرسة نفسها في العام 2018، ومن ثم آلت إلى مستثمر ووضع خطة لتطوير المدرسة ومنحت له الفرصة من قبل الهيئة، وبعد تعيين الخبراء لتطوير المدارس للعام 2020/2019، أولت الهيئة أداء المدرسة متابعة دقيقة بهدف تطويرها، إلا أن التقارير الدورية من الرقابة وفرق الخبراء بينت تراجع الأداء التعليمي بالمدرسة، إضافة إلى تدني مستوى إجراءات الأمن والسلامة الذي حصلت فيه على تقييم محدود.

وأضاف أن الهيئة قررت إغلاق المدرسة ضماناً لسلامة طلبتها، لافتاً إلى أنه تم توزيع الطلبة على ثلاث مدارس أخرى، خلال طبيق نظام التعليم عن بعد في الفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي المنتهي.

Advertisements

ونوه بأن الهيئة بالتعاون مع مجلس الشارقة للتعليم طورت وأهلت مبنى من المباني المدرسية التابعة لوزارة التربية والتعليم مدرسة من المدارس الوزارية، وسوف يتم افتتاحها في منطقة كلباء لتدريس المنهاج الوزاري الذي كان يدرسه الطلبة في المدرسة الخاصة، حتى يتم نقلهم إليها، مع بداية العام الدراسي المقبل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news