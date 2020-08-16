الامارات | مهندس يتصدى للص تسلل إلى منزله في دبي رغم إصاباته الخطيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن مهندس يتصدى للص تسلل إلى منزله في دبي رغم إصاباته الخطيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 16 أغسطس 2020

تسلل عاطل عربي يبلغ من العمر 63 عاماً إلى فيلا مهندس عربي في حوالي الساعة الثالثة صباحاً نظراً لأن الأخير لا يغلق بوابتها أو بابها الرئيسي لقناعته بأن الأمان يسود في كل مكان، بحسب إفادته في تحقيقات النيابة العامة، لكنه فوجئ باللص في المنزل، فتصدى له واستطاع الإمساك به رغم إصابته بإصابات بليغة، وأحيل المتهم إلى النيابة العامة في دبي ومنها إلى محكمة الجنايات التي باشرت محاكمته.

وقال المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة إنه كان في منزله بمنطقة القرهود حين سمع صوتاً غريباً في الصالة فخرج وشاهد المتهم، فصرخ عليه وبمجرد أن رآه المتهم هرب ونزل من الطابق الأول إلى الأرضي محاولاً الفرار لكن أمسك به المجني عليه ودار عراك شديد بينهما، أصيب خلاله بأصابات بليغة لكنه لم يتركه يهرب.

وأضاف انه يقيم في المنزل منذ 10 سنوات مع زوجته وأبنائه ووالدته، ويعتاد عدم إغلاق باب الفيلا ليلاً أو حتى بوابتها الخارجية لقناعته بأن الأمان متوافر في كل مكان.

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وأشار إلى أن المتهم كان يرتدي قناعاً وقفازات، مرجحاً أن يكون قد تسلل من الباب الخلفي نظراً لأنها حاول استخدامه في الهروب لافتا إلى أنه كان يمسك مفك براغي اعتدى عليه به حين حاول الإمساك به، لكنه لم يفلته حتى نزلت زوجته من الغرفة واتصلت بالشرطة التي القت القبض على المتهم فيما نقل إلى المستشفى بواسطة سيارة الإسعاف.

من جهته قال شاهد من شرطة دبي إن المتهم كان في حالة سكر حين أمسك به سكان المنزل، وبسؤاله عن سبب اقتحامه الفيلا فرد بأنه ليس بوعيه، لافتاً إلى أنه أصاب المجني عليه في وجهه بمفك كان بحوزته كما كان يرتدي قناعاً

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