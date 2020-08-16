الامارات | موارد الشارقة: الأحد 23 أغسطس عطلة رأس السنة الهجرية الجديدة

شكرا لقرائتكم خبر عن موارد الشارقة: الأحد 23 أغسطس عطلة رأس السنة الهجرية الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة الموارد البشرية بالشارقة عن عطلة رأس السنة الهجرية الجديدة 1442 هـ لدوائر وهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة حيث ستصادف يوم الأحد 23 أغسطس الجاري على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الإثنين 24 أغسطس مع مراعاة الجهات الحكومية التي تعمل بنظام المناوبة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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