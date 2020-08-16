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الامارات | حكومة دبي تحدّد الأحد 23 أغسطس عطلة رأس السنة الهجرية

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرّرت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أن تكون إجازة رأس السنة الهجرية للعام 1442هـ في الهيئات والدوائر والمؤسسات بحكومة دبي يوم الأحد 23 أغسطس 2020، على أن يستأنف الدوام يوم الإثنين 24 أغسطس الجاري.

وبهذه المناسبة رفعت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، قيادة وحكومة وشعباً، بهذه المناسبة، داعية الله عز وجل أن يعيدها عليهم بموفور الصحة والعافية.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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