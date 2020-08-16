الامارات | حكومة دبي تحدّد الأحد 23 أغسطس عطلة رأس السنة الهجرية

شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة دبي تحدّد الأحد 23 أغسطس عطلة رأس السنة الهجرية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرّرت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أن تكون إجازة رأس السنة الهجرية للعام 1442هـ في الهيئات والدوائر والمؤسسات بحكومة دبي يوم الأحد 23 أغسطس 2020، على أن يستأنف الدوام يوم الإثنين 24 أغسطس الجاري.

وبهذه المناسبة رفعت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، قيادة وحكومة وشعباً، بهذه المناسبة، داعية الله عز وجل أن يعيدها عليهم بموفور الصحة والعافية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news