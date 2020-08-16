شنايدر إلكتريك تتعاون مع فورتينت لضمان التحول الرقمي للشركات على نحو آمن إلكترونياً

- أعلنت شنايدر إلكتريك، الشركة الرائدة في مجال التحوّل الرقمي لإدارة الطاقة والأتمتة، عن توسيع منظومة شركائها مع المؤسسات الرائدة في مجال الأمن الإلكتروني، حيث وقعت اتفاقية تعاون مع شركة فورتينت، الرائدة عالمياً في مجال حلول أمن الشبكات الآلية والمتكاملة. وتهدف هذه الشراكة، إلى تعزيز الجهود التعاونية الهادفة لتوفير أفضل الحلول في مجال الأمن الإلكتروني، والتي تلبي الاحتياجات الحيوية لشبكات التكنولوجيا التشغيلية. وستقوم شنايدر إلكتريك بموجب هذه الاتفاقية، بتنفيذ عملية دمج جدران الحماية من فورتينت وضمان الوصول الآمن للخدمات، إضافة إلى توفير حلول الحماية المخصصة للأجهزة الأخرى ضمن مجموعة حلولها المخصصة للأمن الإلكتروني، والتي تساهم في دعم المستخدمين لضمان وحماية عملياتهم التي تشهد تحولاً رقمياً ملحوظاً.

وفقًا لتقرير "واقع التهديدات الإلكترونية" الأخير من مختبرات FortiGuard Labs، تشمل المخاطر التي تواجهها المؤسسات الآن أيضاً الهجمات الإلكترونية على الأجهزة الاستهلاكية التي يستخدمها الموظفون الذين يعملون من المنزل. وقد يشير التكرار المتزايد الذي يستهدف به المهاجمون نقاط الضعف القديمة والجديدة في منتجات إنترنت الأشياء للمستهلكين إلى أن مجرمي الإنترنت يسعون للحصول على موطئ قدم في شبكات المؤسسات من خلال استغلال الأجهزة التي قد يستخدمها الموظفون الذين يعملون من المنزل للاتصال بشبكة المؤسسة.

وخلال الأشهر الستة الأولى من عام 2020 ، اكتشفت 68.3٪ من المؤسسات في الشرق الأوسط هجدمات بواسطة برنامج Mirai مرتبطة بحركة المرور، وهو برنامج ضار يستهدف بشكل أساسي الأجهزة الاستهلاكية عبر الإنترنت مثل كاميرات IP وأجهزة التوجيه المنزلية، أو أحد أشكاله المتعددة. واكتشفت 58٪ أخرى من المؤسسات تهديدات برمجية خبيثة بواسطة برنامج Gh0st عبر حركة مرور الإنترنت، وهي شبكة روبوتية للوصول عن بُعد تسمح للمهاجمين بالتحكم الكامل في النظام المتأثر بالهجمات، ورصد ومتابعة لوحة المفاتيح وتوفير كاميرا ويب حية ومخرجات الميكروفون، وتنزيل الملفات وتحميلها، وغيرها من الأنشطة غير السليمة.

وتعليقاً على التعاون، قال جاي عبد الله، نائب رئيس وحدة خدمات الأمن الإلكتروني في شنايدر إلكتريك : "تفرض التوجهات العالمية المتغيرة التي نعيشها اليوم على الشركات، ضرورة وضع الخطط والاستراتيجيات اللازمة للتعرف على تهديدات الأمن الإلكتروني وحماية أنظمتها ونشاطاتها وعملياتها على جميع المستويات وبشكل مستمر طوال دورة حياتها، لا سيما مع الاعتماد المتزايد على التقنيات الرقمية الجديدة للارتقاء بقيمة العمليات. وفي هذا الإطار، تتزايد الحاجة لاعتماد الحلول المناسبة للوقاية من تهديدات الأمن الإلكتروني، ومن ثم اعتماد أفضل حلول الأمن الإلكتروني والتي تتلاءم مع احتياجاتهم والبيئة التي يعملون فيها. يتميز هذا التعاون بدوره في تعزيز قدراتنا الابتكارية في مجال التكنولوجيا وتطوير خبراتنا وكفاءتنا، عبر الاعتماد على المزايا التي توفرها منتجات فورتينت، ما سيمكننا بالتالي من تطوير وتنفيذ حلول مخصصة ومتكاملة توفر الدعم لعملائنا خلال رحلة تحولهم الرقمي، إضافة إلى تحسين قدراتهم في مجال إدارة مخاطر الأمن الإلكتروني عبر دورة حياة عملياتهم".

وسينضم عبد الله إلى خبراء فورتينت وغيرهم من رواد القطاع، لمناقشة التقارب المستمر بين تكنولوجيا المعلومات الصناعية وتكنولوجيا المعلومات، وتأثير الارتفاع المتزايد في استخدام أجهزة إنترنت الأشياء على بيئات المصانع، وأهمية الممارسات الفعالة في مواجهة التحديات التي تهدد الأمن الإلكتروني للمؤسسات خلال عملية التحول الرقمي. وذلك خلال مؤتمر فورتينت الافتراضي المجاني " ضمان مستقبل الضوابط الصناعية: من وجهة نظر قادة العمليات"، وسيتم إجراء المؤتمر بتاريخ 20 أغسطس 2020، عند الساعة 12:00 ظهراً، بتوقيت شرق الولايات المتحدة. لمزيد من المعلومات والتسجيل في المؤتمر الرجاء زيارة الموقع التالي.

عروض ديناميكية لمواجهة التهديدات الأكثر خطورة

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من المعلوم أن نواقل التهديد الإلكتروني يتم تغييرها عملياً كل ساعة، كما تتعرض البنية التحتية الحيوية والصناعات التحويلية العالمية لتهديدات متزايدة، ما يعزز أهمية الأمن الإلكتروني وضرورة توفير الحماية للمؤسسات على نحو مستمر. وتفرض ديناميكية المخاطر ضرورة اتباع نهج ديناميكي لإدارتها إلكترونياً والتخفيف من حدة تأثيرها، كما تتطلب العمليات المختلفة حلولاً متنوعة، حيث تتغير الاحتياجات مع مرور الوقت. ومن المتوقع أن توفر هذه الشراكة حلولاً أكثر فعالية لضمان الأمن الإلكتروني ومواجهة التحديات القائمة، على نحو يلبي الاحتياجات الفريدة والمتغيرة للشركات عبر جميع القطاعات تقريباً، وذلك بفضل الجمع بين تكنولوجيا شنايدر إلكتريك وخبراتها وكفاءتها في إدارة أنظمة تكنولوجيا المعلومات وأنظمة التكنولوجيا التشغيلية الحيوية، وبين عروض الأمن الإلكتروني الفائقة من فورتينت.

وقد تم وضع الاتفاقية على نحو يمكّن الشركات من تطوير حلول الأمن الإلكتروني على نحو مشترك في قطاعات وتطبيقات محددة، ما يوفر المزيد من الفرص للعملاء لاستخدام المنتجات الرائدة واعتماد حلول الأمن الإلكتروني المخصصة والمرنة، وذلك بفضل تطبيقات فورتينت المدمجة مع عروض شنايدر إلكتريك.

دمج العروض والخبرات للإرتقاء بالقيمة وإدارة المخاطر على النحو الأمثل

ومن جهته قال ريك بيترز، الرئيس التنفيذي لوحدة الأمن الإلكتروني- التكنولوجيا التشغيلية : "يسعدنا التعاون مع شنايدر إلكتريك، بصفتنا شركة رائدة في مجال أمن التكنولوجيا التشغيلية، لتعزيز أداء وكفاءة المؤسسات التي تتبنى الابتكار الرقمي وحمايتها إلكترونياً، بهدف الإستفادة على النحو الأمثل من مزايا خدمات الإنترنت وأجهزة إنترنت الأشياء المتصلة. وقد تمكنّا عبر توفير حلول الأمن الإلكتروني الرائدة والمصممة خصيصاً لبيئات التكنولوجيا التشغيلية، من حماية المؤسسات عبر الحد من تهديدات الأمن الإلكتروني في المناطق متعددة النواقل. وتسلط هذه الشراكة الضوء على ريادة الشركتين وقدرتهما في التعرف الدقيق على احتياجات ومتطلبات وتحديات بيئات التكنولوجيا التشغيلية لتوفير حلول فريدة في مواجهة تهديدات الأمن الإلكتروني، حيث نتطلع للتعاون مع شنايدر إلكتريك عبر الجمع بين أفضل التقنيات والخبرات المتاحة".