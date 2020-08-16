دعوة للإنضمام إلى حلقة نقاش مجانية لتبادل المعرفة بعنوان "فهم الاعتقادات الخاطئة بشأن عملية وقف انتشار النيران في قطاع الخدمات الميكانيكية والكهربائية والسباكة

"): تعاونت شركة "فيشر"، الشركة الرائدة في مجال مكونات التثبيت والحلول المقاومة لانتشار النيران، مع خبراء القطاع في استضافة حلقة نقاش لتبادل المعرفة حملت عنوان "فهم الاعتقادات الخاطئة بشأن عملية وقف انتشار النيران في قطاع الخدمات الميكانيكية والكهربائية والسباكة ("إم إي بيه")". يشارك كلّ من مهندس المشاريع الأول جوناثان جيه. غونزاليس من شركة "أندرايترز لابوراتوريز" ("يو إل")، ومظفر أحمد سيد، المدير الإقليمي لقسم المنتجات المقاومة لانتشار النيران في شركة "فيشر الشرق الأوسط" بصفتهما متحدّثين في حلقة النقاش هذه التي ستُعقد بتاريخ 18 أغسطس في تمام الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.



تؤمن شركة "فيشر" بقوة بضرورة أن يشكّل تبادل المعرفة واحدة من الوظائف الأساسية في كل منظمة، ولهذه الغاية، تتولى مجاناً عقد الندوات وحلقات العمل وغيرها الكثير عبر الانترنت.



تناقش ندوات "فيشر" عبر الإنترنت بعمق مجموعة من المواضيع الآنية والأكثر جاذبية ذات الصلة بقطاع البناء في الشرق الأوسط، باعتبارها قيمة إضافية توفرها إلى الجمهور الإقليمي واسع النطاق ورغبة منها في نشر المعرفة.



وقد ارتدى هذا الموضوع أهمية كبيرة في ضوء من شهدته المنطقة من حوادث في الفترة الأخيرة، جعلت من الضروري مناقشة هذا الأمر وتثقيف المهندسين في المجال، حيث تعدّ النيران أمراً جيداً وسيئاً على حد سواء، نظراً إلى مكان / وقت إندلاعها. فقد شهد تاريخ قطاع البناء أمثلة عدة على الإخفاق في وقف انتشار النيران. وقد تصدّر الكثير من المباني الشهيرة العناوين بسبب فشل تطبيقات وقف النيران الناجمة عن الحرائق التي اندلعت فيها! وبالتالي، تشكّل المنتجات المقاومة لانتشار النيران واحداً من المواضيع الأبرز في قطاع البناء والتشييد، إلا أنها لا تزال من أكثر المكونات المهملة والمُساء فهمها في جميع أنحاء العالم!



ومع أنه من غير الممكن أحياناً تجنب الحرائق، إلا أنه من الممكن أن نمنع انتشار ألسنة النار والدخان والغازات السامة ونساهم في تسهيل دخول رجال الإطفاء أو خروج السجناء بشكل آمن، والحد بشكل كبير من الأضرار الناجمة عن الحريق. هذا الأمر ممكن من خلال التطبيق العملي لكل من المنتجات النشطة والسلبية المقاومة لانتشار النيران والرصد المستمر.



لن تبقى عمليات وقف النار مفهوماً معقداً بعد اكتساب فهم أفضل للرموز والمعايير، أو الحصول على المشورة الفنية من الخبراء، أو السماح للعلامات التجارية المتخصّصة الأفضل في القطاع مثل فيشر بالتعامل معها!



ستسلّط حلقة النقاش الضوء على الرموز والمعايير المتاحة والتي تشكّل ركيزة لعملية وقف النيران في قطاع الخدمات الميكانيكية والكهربائية والسباكة ("إم إي بيه"). وستنافش أيضاً الأنواع المختلفة من أساليب الاختبار، والشهادات المطلوبة، والحلول المختلفة بعملية وقف النيران في قطاع الخدمات الميكانيكية والكهربائية والسباكة ("إم إي بيه").



تعدّ حلقة النقاش هذه مناسبة للمهندسين المعماريين ومهندسي الحرائق ومهندسي المشاريع، وأصحاب المشاريع، والمهندسين المدنيين، وخبراء التثبيت.



إذا كنت تعمل في هذا المجال وإن كان لديك سؤال استفزازي يحتاج إلى إجابة، تفضّل بالتسجيل وقم بإرسال الأسئلة التي تريدها إلى المتحدثين في الحلقة من خلال النقر هنا.

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*المصدر: "ايتوس واير"