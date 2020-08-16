شركة إنفينيتي الشرق الأوسط تواصل مبادراتها لدعم السلامة على الطرق في الإمارات العربية المتحدة من خلال التبرع بمقاعد الأطفال حديثي الولادة

أكدت إنفينيتي الشرق الأوسط مجدداً حرصها والتزامها المستمر تجاه دعم أجندة السلامة على الطرق من خلال مبادرة "عيون الأطفال ترقبكم" للتبرع لأهالي الأطفال بمقاعد السيارات المخصصة للأطفال حديثي الولادة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقامت إنفينيتي الشرق الأوسط وبالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بتوزيع مقاعد الأطفال حديثي الولادة في عدة مستشفيات مختارة في إمارة دبي خلال شهر أغسطس، مستفيدة من عائدات منصة المزايدة على السيارات التي أطلقتها الشركة في شهر رمضان ونجحت بامتياز بتسجيلها مبيعات رقمية مرتفعة في فئة سيارات الدفع الرباعي QX80. وشملت قائمة المستشفيات في دبي، مستشفى الزهراء والمستشفى الدولي الحديث ومستشفى لطيفة للنساء والأطفال، وهي بصدد متابعة خططها لتوزيع مقاعد الأطفال السيارات عبر مستشفيات أبوظبي لاحقاً هذا العام.

وعلقت مريم من دبي، إحدى الأمهات الجدد في مستشفى لطيفة للنساء والأطفال، والتي حصلت على مقعد أطفال من إنفينيتي الشرق الأوسط، قائلة: "هذا هو طفلي الأول، وتعود هذه المبادرة بالفائدة علينا، خاصة أن التواجد في السيارة مع طفل حديث الولادة مسؤولية كبيرة، ونحن بحاجة إلى ضمان سلامة أطفالنا واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة".

وانطلقت مبادرة "عيون الأطفال ترقبكم" من إنفينيتي لتعزيز التزامها طويل الأمد تجاه السلامة المرورية، والتي تهدف إلى توعية الأهالي وضمان سلامة الأطفال حديثي الولادة على الطريق. ويعد الترويج لاستخدام مقاعد الأطفال جزءاً رئيسياً من محاور المبادرة التي تسعى لضمان جلوس الأطفال بأمان في السيارات، بعد أن كشف مسح إقليمي أجرته العلامة التجارية أن 1 من كل 3 من الآباء لم يكن مدركاً لمتطلبات السن القانوني لاستخدام مقاعد الأطفال.

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وقال كارستن جانكوسكي، المدير العام للتسويق والعلاقات العامة وتجربة العملاء في أسواق إنفينيتي الدولية: "لا تزال السلامة على الطرق شغفاً واهتماماً رئيسياً لدى إنفينيتي، ولهذا السبب قامت الشركة خلال شهر رمضان بتزويد مشتري السيارات بالعروض التوفيرية الكبيرة، علاوة على منحهم فرصة المساهمة في دعم ثقافة القيادة الإيجابية في دولة الإمارات".

وأضاف جانكوسكي: "يسعدنا أن نكون جزءاً من تجربة الآباء أثناء قيادتهم إلى منازلهم مع أطفالهم حديثي الولادة لأول مرة، وسنواصل جهودنا لجعل السلامة على الطريق هي الأولوية، ولرفع مستوى الوعي بأهمية الحفاظ على سلامة الأطفال على الطريق".

وتجدر الإشارة إلى أن مبادرة "عيون الأطفال ترقبكم" تنسجم بشكل وثيق مع استراتيجية دبي للسلامة المرورية الهادفة إلى خفض الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية لتصل إلى 1.5 وفاة لكل 100 ألف من السكان في العام 2021.