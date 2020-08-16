الامارات | محمد بن زايد يشكر مواطنة لجهودها التطوعية

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يشكر مواطنة لجهودها التطوعية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة،، الشكر إلى مواطنة تقديراً لجهودها التطوعية في خدمة الوطن.

وقال سموه في تغريدة على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، "تعبر عن حبها لوطنها بمبادراتها المجتمعية وتجسد بعطائها معاني الخير والعطاء لأمهاتنا.. غبيشة الكتبي من سكان منطقة الشويب .. نموذج أصيل للمرأة في مجتمعنا .. كرمها لم ينقطع عن "نقطة تفتيش" في منطقتها ..تحية شكر وتقدير لها ولكل من يعمل بإخلاص وحب في خدمة الوطن والمجتمع".

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من جانبها عبرت غبيشة الكتبي عن سعادتها وفرحتها الشديدة، بكلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، التي وجهها سموه لها، لافتة إلى أن هذا ليس بغريب على سموه، وهو القدوة لنا في الكرم والعطاء والانسانية، نحتذي به ونتعلم منه كيف نساعد الآخرين .

وقالت غويشة ، 50 عاماً ، لـ"الإمارات اليوم" إنها أم لعشرة أبناء 5 أولاد و 5 بنات ، وهي تقطن في بيت في شعبية الشويب الجديدة في منطقة الهير على طريق العين دبي، وتحرص منذ سنوات على المشاركة في التطوع في الأعمال المجتمعية كافة، من منطلق رد الجميل للوطن، مضيفة أنه عندما أقيمت نقطة تفتيش بالقرب من سكنها، حرصت بنفسها على تقديم وجبات إلى العاملين في نقطة تفتيش ايمانا منها أن عليها دور يجب أن تؤديه خصوصا في ظل الظروف الحالية، مؤكدة أنها ستواصل تقديم ما يمكن لوطنها وأبناء مجتمعها.

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