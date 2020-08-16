الامارات | "الطوارئ والأزمات" تعتمد خطة لـ فتح المدارس الخاصة في أبوظبي

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شكرا لقرائتكم خبر عن "الطوارئ والأزمات" تعتمد خطة لـ فتح المدارس الخاصة في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كوفيد19 في إمارة أبوظبي بالتنسيق مع دائرة التعليم والمعرفة خطة فتح المدارس الخاصة في أبوظبي للعام الدراسي المقبل، والتي تشمل دوام الطلاب بالمدارس.
من جانبها أعلنت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي عن سياسات ومبادئ توجيهية بشأن استئناف دوام الطلاب في المدارس الخاصة في الإمارة، تنص على إلزام جميع الموظفين والمعلمين وأولياء الأمور والطلاب بالامتثال للتدابير الاحترازية وإجراءات التعقيم الصارمة.
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