الإمارات تمكنت من إثبات قدرتها على مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد

أثبتت أزمة "كوفيد-19" أن نموذج دولة الإمارات قوي وريادي في التعاطي مع الأزمات والتكيف مع ذلك، بفضل 50 عاما من النمو في منطقة تنافسية. ويستند نموذج الإمارات على التطور المستمر والتنويع من أجل التعامل مع أزمة الوباء العالمي بمستويات عالية ومدروسة، وفقا للتقرير الصادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات.

تمكنت دولة الإمارات من إثبات قدرتها على مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد من خلال العديد من الإجراءات والإنجازات الصحية النموذجية.

وتواصل دولة الإمارات جهودها الحثيثة لمساعدة الدول الصديقة والشقيقة لتخطي تداعيات فيروس كورونا المستجد من خلال تسيير العديد من المساعدات الإغاثية اللازمة.

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