الامارات | اتهام شاب تعرض للسرقة بالاعتداء على شرطي

شكرا لقرائتكم خبر عن اتهام شاب تعرض للسرقة بالاعتداء على شرطي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقام رجل شرطة دعوى قضائية أمام محكمة الجنايات في رأس الخيمة، ضد شاب من جنسية دولة عربية، يتهمه بالتعدي عليه وهو في حالة سكر، وسحبه من داخل مركبته أثناء تأدية وظيفته، وذلك بعد أن طلب منه المتهم التدخل إثر تعرضه للاعتداء والسرقة من قبل شخصين من جنسية دولة إفريقية.

وأوضح المجني عليه، في صحيفة دعواه، أنه كان يجلس في مركبة الشرطة، خلال فترة الحراسة المطلوبة منه، وحضر له شخص كان في حالة غير طبيعية، وطرق على زجاج المركبة، وأبلغه بأن شخصين إفريقيين اعتديا عليه وسرقا منه 700 درهم.

وأشار المجني عليه إلى أن المتهم طلب التوجه معه إلى مركز الشرطة لتقديم شكوى، فأبلغه بأنه شرطي حراسات، وطلب منه التوجه إلى مركز الشرطة بنفسه لتقديم بلاغ، أو الاتصال بغرفة العمليات لمساعدته.

وأضاف «اتصل المتهم بغرفة العمليات وأعطاني الهاتف من الزجاج الذي كان جزء منه مفتوحاً، وأبلغت العمليات بأن شخصاً يقول إنه تعرض لاعتداء وسرقة».

وتابع: «حاول المتهم فتح باب المركبة، ففتحت الباب ما أدى إلى دفعه بعيداً عن المركبة وأغلقته مرة أخرى، حيث أدخل المتهم يده من خلال فتحة الزجاج وسحبني ودفعني من رقبتي».

من جهته، أنكر المتهم الاتهامات المسندة إليه، وقال

: «ذهبت لمركز الشرطة لتقديم بلاغ فوجدت دورية أمام المركز، وتحدثت مع الشرطي الذي بداخلها لمساعدتي في تقديم بلاغ».

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وأوضح أن الشرطي فتح الباب، الأمر الذي دفعني نتيجة وقوفي بالقرب من الباب، حيث أعطاني رقم غرفة العمليات، وطلب مني الاتصال بهم لتقديم بلاغ.

وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، ومعاقبته وفقاً للقيد والوصف بتهمة التعدي على المجني عليه وسحبه ودفعه كونه من العاملين بالأجهزة الأمنية، وأثناء تأدية وظيفته، وبتهمة تناول المشروبات الكحولية.

وقدمت محامية المتهم، حنان البايض، مذكرة دفاع، طالبت فيها ببراءة موكلها من الاتهامات المسندة إليه.

وأضافت أن الثابت بالتحقيقات أن الفيديو، الذي تم تفريغه من المكان، لم يدل على قيام المتهم بارتكاب الواقعة التي صورها المجني عليه في أوراق القضية من الاعتداء عليه.

وحددت المحكمة الجلسة المقبلة موعداً للنطق بالحكم في القضية.

دفاع المتهم: فيديو الواقعة لم يدل على قيام المتهم بالاعتداء على الشرطي.

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