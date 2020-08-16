الامارات | إنقاذ عالقَيْن في مياه ضحلة بجزيرة ياس

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شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ عالقَيْن في مياه ضحلة بجزيرة ياس والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفذ المركز الوطني للبحث والإنقاذ، بالتنسيق مع جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل، أمس، عملية إنقاذ وإخلاء طبي لشخصين: (بريطاني - 52 عاماً)، و(مقدوني - 27 عاماً)، في جزيرة ياس بأبوظبي.
جاء ذلك بعد تلقي مركز عمليات جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل بلاغاً يفيد بوجود شخصين عالقين في مياه ضحلة، وسط الخيران جنوب غرب جزيرة ياس، كانا على متن قارب «كاياك»، وجرفتهما أمواج البحر نحو الخيران، ما أدى إلى إصابة شخص وفقدانه الوعي، وعدم استطاعة الآخر التحرك من الموقع.
وتمكن فريق البحث والإنقاذ من السيطرة على حالتهما الصحية وإنقاذهما، وتم إخلاؤهما إلى مدينة الشيخ شخبوط الطبية لتلقي العلاج اللازم، مع ضمان مراعاة الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا.
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