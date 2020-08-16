الامارات | محاكم دبي تقدم خدمات محكمة التنفيذ بالمبنى الجديد اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن محاكم دبي تقدم خدمات محكمة التنفيذ بالمبنى الجديد اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت محاكم دبي بدء تقديم خدمات محكمة التنفيذ، ابتداءً من اليوم، في المبنى الجديد للمحكمة العمالية ومحكمة التنفيذ في منطقة العوير، سعياً منها لتسهيل وتسريع إجراءات المتعاملين، لتحقيق أعلى مستويات السعادة من خلال دقة وسرعة تنفيذ الأحكام القضائية.

وتتيح خدمات محكمة التنفيذ للمتقاضين تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم دبي، وأحكام محاكم مركز دبي المالي، ومحاضر الصلح والمحررات الموثقة التي تصدق عليها المحاكم، والأوراق الأخرى التي تصدق عليها المحاكم، وتنفيذ الأحكام الأجنبية الصادرة من خارج الدولة، والأحكام الصادرة بوضع الصيغة التنفيذية على الأحكام الأجنبية، وتنفيذ الإنابات المحالة للمحكمة من محاكم الإمارات الأخرى في الدولة، ومن دول مجلس التعاون الخليجي متى كان موطن المحكوم عليه أو أمواله تقع بدائرة اختصاص محاكم دبي. إضافة إلى خدمة تنفيذ الأحكام التي تتيح للمتقاضين قيد ملف لتنفيذ السندات التنفيذية بالقوة الجبرية بعد تعذر تنفيذها رضاءً، وخدمة الإنابات القضائية التي تسمح للمتقاضين قيد ملف إنابة لتنفيذ إجراء وقتي في دبي لقرار صادر من محاكم خارج نطاق اختصاص الإمارة من خلال برنامج الإنابات القضائية، وخدمة بيع مال أو عقار مرهون، التي تتيح للدائن المرتهن تقديم طلب للمحكمة ببيع المال المرهون وفقاً لعقد الرهن لاستيفاء حقه من ثمن المال المرهون، ويمتاز الدائن بحق الامتياز على بقية الدائنين.

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ويتكون مبنى المحكمة العمالية ومحكمة التنفيذ من خمسة طوابق، ويستوعب أكثر من 300 موقف لسيارات المتعاملين والموظفين، بعدد ثماني قاعات للمحكمة الابتدائية، وأربع قاعات لمحكمة الاستئناف، وقاعتين ذكيتين.

ويشمل خدمات المحكمة العمالية والإدارات المساندة لها، ومحكمة التنفيذ، إضافة إلى إدارة التنفيذ، حيث ستقدم الخدمات من الأحد إلى الخميس.

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