- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن «قضاء أبوظبي» تبحث تحويل وتجميد أموال التركات والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بحثت دائرة القضاء في أبوظبي، خلال اجتماعها مع 32 جهة من شركائها الاستراتيجيين، تحويل وتجميد الأموال الخاصة بالتركات.
وأكدت محكمة أبوظبي الابتدائية أهمية تفعيل دور «وصي التركة» في قضايا الميراث، بما يتوافق مع صحيح القانون، ويكفل سرعة وفاعلية تنفيذ الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة عن المحاكم والنيابات التابعة لدائرة القضاء في أبوظبي، والمتعلقة بالتركات والميراث.
وأشارت إلى ضرورة تحمل كل الجهات المعنية مسؤوليتها وفق القانون في الجانب المحاسبي لتوزيع الميراث، وتسهيل حصول كل الأطراف على حقوقهم، باعتماد الإعلان الشرعي الصادر عن المحكمة المختصة كمعيار للقسمة.
وأشار وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، المستشار يوسف سعيد العبري، إلى أهمية نشر الثقافة الحقوقية لدى المؤسسات المعنية بالجانب الحسابي والتنفيذي في قضايا الإرث.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | «قضاء أبوظبي» تبحث تحويل وتجميد أموال التركات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.