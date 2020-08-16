الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حفر

جدد قراء، يسكنون في الشارقة، مطالبتهم الجهات المعنية برتق الحفر الناجمة عن موسم الأمطار الأخير، فوق جسر القصباء بشارع الخان، لما تشكله من خطورة على مستخدمي الطريق، خصوصاً أنها آخذة في الاتساع.

كمامات

لاحظ متسوقون انتشار ظاهرة ارتداء البعض الكمامة الطبية لتغطية منطقة الفم والذقن فقط، وعدم تغطيتهم للأنف خلال تسوقهم في المراكز التجارية، بحجة شعورهم بصعوبة في التنفس، ما يهدد بإعادة انتشار «كورونا»، وطالبوا بتشديد الرقابة وتطبيق المخالفات.

توصيل

لاحظ مستهلكون استمرار زيادة الطلب على خدمات التوصيل من المطاعم بنسب كبيرة، رغم السماح بإعادة فتح صالات المطاعم منذ فترة، حتى إن بعض المطاعم تطلب من المستهلكين الانتظار لفترات تصل إلى ساعتين خلال نهاية الأسبوع، للتمكن من توصيل الطلبات، مع وجود قوائم انتظار طويلة للتوصيل.

تخفيضات

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طالب متسوقون مراكز ومنافذ بيع المواد الغذائية بتوفير عروض وتخفيضات للسلع، على غرار تلك التي تطرحها الجمعيات التعاونية، لافتين إلى أن العروض تكاد تختفي من بعض هذه المراكز، خلال الفترة الأخيرة.

صرّاف

يضطر مراجعون لمبنى الأحوال الشخصية بأم رمول، التابع لمحكمة دبي، إلى الذهاب لمبنى هيئة الطرق والمواصلات المجاور لسحب نقود من جهاز الصراف الآلي، بسبب تعطل «الصرّاف» التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، الموجود في مبنى المحكمة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

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