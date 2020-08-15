الامارات | "التربية" تتيح لذوي طلبة جميع المدارس حرية اختيار التعليم المناسب لأبنائهم

شكرا لقرائتكم خبر عن "التربية" تتيح لذوي طلبة جميع المدارس حرية اختيار التعليم المناسب لأبنائهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتيح وزارة التربية والتعليم لأولياء أمور طلبة المدارس الحكومية والخاصة على مستوى الدولة، حرية الاختيار بين دوام أبنائهم في المدرسة أو التعلم عن بعد للفصل الدراسي الأول، وذلك بهدف تحقيق الاستقرار للمجتمع المدرسي، وطمأنة الميدان على سلامة أبنائنا الطلبة، وفي الوقت ذاته تلبية متطلبات التباعد الاجتماعي.

وأضافت في تصريحات صحافية، اليوم، أن استئناف الدراسة في 30 أغسطس الجاري، ضمن إجراءات احترازية ووقائية وآليات متخذة تصب في مصلحة الطالب، وتسهم في تحقيق أعلى معايير الصحة والسلامة في البيئة المدرسية.

وذكرت الوزارة أنه وفقاً لآخر المستجدات وبناء على الأوضاع الصحية الراهنة، تم الأخذ بعين الاعتبار وضع خطط محكمة لضمان عودة تدريجية للدراسة في جميع مدارس الدولة بدون استثناء، ولمختلف المراحل الدراسية.

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ووضعت الوزارة وثيقة مرتبطة بعودة الطلبة للمدارس، عبارة عن مجموعة من البروتوكولات والاشتراطات والإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها من قبل جميع المنشآت التعليمية في الدولة من أجل تحقيق بيئة تعليمية آمنة وصحية ومحفزة للتعلم عند تشغيل المنشآت التعليمية أثناء جائحة كوفيد 19.

وأكدت الوزارة أنها سوف تتابع من خلال فرق عملها بالتعاون والتنسيق مع الجهات التعليمية في الدولة من تطبيق المدارس للاجراءات الاحترازية والبروتوكولات المعتمدة قبل وأثناء الدوام المدرسي، وبصفة مستمرة، تحقيقا لأعلى معايير الأمن والسلامة

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