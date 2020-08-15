هاوس أوف بوبس House of Pops: علامة تجارية للمثلجات المصنوعة يدوياً من مكونات صحية وطبيعية بالكامل لنشر السعادة الطبيعية!

سيستمتع سكان مدينة دبي بمثلجات ذات مذاق حلو وصحي يقدمها "هاوس أوف بوبس" House of Pops الذي يوفر طريقة طبيعية وممتعة وصديقة للبيئة لتناول الفاكهة. يستلهم هاوس أوف بوبس مفهوم المثلجات المكسيكية لتوفير بديل شهي وصحي للمثلجات التقليدية، ويفتخر بتقديم مثلجات أقرب ما تكون إلى "عيدان الفاكهة" بفضل مكوناتها الطبيعية بنسبة مائة في المائة!



يهدف House of Pops إلى منح سكّان دولة الإمارات بديلاً صحياً للمثلجات المليئة بالسكر المكرر والمواد الحافظة المتوفرة في غالبية متاجر البقالة اليوم. وفي ظل تبني الكثيرين لأنماط الحياة الصحية وبحثهم عن أطعمة نظيفة وطبيعية، بادر هاوس أوف بوبس إلى تطوير تشكيلة كاملة من المثلجات المصنوعة يدوياً التي تحتوي على خمس مكونات فقط تشكّل الفواكه العنصر الرئيسي فيها، ما يجعلها "عيدان الفاكهة" بحق. وقد أدى ذلك إلى إنتاج مثلجات نظيفة تمتاز بأنها "طبيعية بالكامل وخالية من السكر المكرر والمواد الحافظة" لتعكس التزام العلامة التجارية بتوفير منتجات نقية وصحية. تصل نسبة الفاكهة في هذه المثلجات إلى 94٪، وبذلك تتماشى القيمة الغذائية لمثلجات "هاوس أوف بوبس" مع الكمية الموصى بتناولها من الفاكهة ضمن نظام غذائي تقليدي.



يسعى هاوس أوف بوبس من خلال إعادة تعريف المثلجات التقليدية إلى تمهيد الطريق لصناعة حلوى أنظف وأشهى مذاقاً تلبي احتياجات المهتمين بالصحة والأطفال على حدٍ سواء. تصل أقصى كمية من السعرات الحرارية لمثلجات هاوس أوف بوبس إلى 167 سعرًا حرارياً، في حين يصل الحد الأدنى إلى 41 سعرًا حرارياً نظراً لاستخدام الأغاف العضوي لتحلية المنتجات بشكل طبيعي ومنحها ملمسًا ناعمًا وغنياً يرضي جميع الأذواق.



علاوة على ذلك، تساعد هذه المثلجات العملاء في الوصول إلى الكمية الموصى بتناولها يوميًا من الفاكهة، إذ تحتوي على 3 جم من الألياف مقارنةً بالمثلجات التقليدية التي تحتوي على 0.1 جم فقط. وبحسب منظمة الصحة العالمية، ونظراً لأن الفاكهة تمثل نصف الكمية الموصى بتناولها من الفاكهة والخضروات بمقدار 400 جرام، فإن قطعتين من البطيخ الذي يقدمه هاوس أوف بوبس ستغطيان 69٪ من الكمية الموصى بتناولها يوميًا من الفاكهة. وإلى جانب التزام هاوس أوف بوبس تجاه العافية والنقاء، تتمثل مهمة العلامة التجارية في أن تكون أكثر مراعاةً للبيئة.

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وفي إطار التزامه برؤيته الهادفة إلى استخدام مواد "طبيعية بالكامل"، فقد تعهد House of Pops باستخدام عبوات التغليف الخالية من البلاستيك، وهي مكوّنة من مواد لا يمكن إعادة تدويرها وحسب، ولكنها أيضاً قابلة للتحلل لتوفير سماد طبيعي يغّذي التربة عند تحللها. وقد صُنعت مواد التغليف من مكونات عضوية تشمل قصب السكر، الذرة أو السليولوز التي يمكن تحويلها إلى سماد صناعي بعد تحللها في غضون 6 أشهر وتحويلها إلى ثاني أكسيد الكربون والدبال، وهو عنصر مغذي للتربة. إنّ اعتماد هذه المواد في التغليف يجعل مثلجات هاوس أوف بوبس الأولى والوحيدة في المنطقة الخالية من البلاستيك. وبدءًا من المكونات المستخدمة في تحضير المثلجات وانتهاءً بمواد التغليف القابلة للتحلل، تُعد مثلجات هاوس أوف بوبس منتجات طبيعية بنسبة 100٪.



تحتوي تشكيلة مثلجات هاوس أوف بوبس الحالية على مجموعة متنوعة من النكهات الاستوائية إلى جانب نكهات غنية أخرى تستخدم كريمة وحليب جوز الهند العضوي، ويبلغ سعر كل نوع من أنواع المثلجات 20 درهمًا. وتشمل هذه القائمة، على سبيل المثال لا الحصر، مايتي مانجو المكونة من مانجو ألفونسو، وفيري راسبري المكونة من توت العليق الممتزج بالليمون الطازج لتقديم تجربة منعشة، وسوبر ستروبري التي تضم الفراولة المقطوفة يدويًا لمذاق أكثر حلاوة، وفانسي تشوكو التي تحتوي على مائة في المائة من أجود أنواع مسحوق الكاكاو وقليل من حليب جوز الهند، وأناناس وريحان التي تمتاز بنكهة غنية بمضادات الأكسدة مع قليل من الريحان، وغيرها الكثير! يتوفر أيضًا عبوة الفرحة المكونة من 10 قطع من المثلجات بسعر 150 درهم.



يؤمن هاوس أوف بوبس، من خلال قيمه الأساسية المتعددة، بأن السعادة الطبيعية تأتي من الصحة والعافية. وتقول مارسيلا، المؤسس المشارك في هاوس أوف بوبس: "نحن في رحلة لنشر السعادة الطبيعية مع كل منتج نقدّمه لعملائنا! لقد أطلقنا هاوس أوف بوبس لتقديم مثلجات طبيعية ونظيفة ومصنوعة من الفاكهة بنسبة 100% بدون أي سكر مكرر. وعلى غرار عملائنا، نحن نهتم كثيراً بالبيئة وبصحتنا، ونريد أن نمنحهم الفرصة للاستمتاع ببديل للمثلجات أكثر صحة وأكثر مراعاةٍ للبيئة".



تشمل المميزات الأخرى للعلامة التجارية هاوس أوف بوبس تقديم خيارات قابلة للتخصيص للشركات والمهرجانات والفعاليات، بدءاً من الشعارات الفريدة المحفورة على عيدان المثلجات الثابتة والشعارات المطبوعة على مواد التغليف، وانتهاءً بخيار وضع بوضع العلامة التجارية بالكامل على دراجة المثلجات الخاصة بهم لنشر السعادة في جميع أنحاء الدولة، فعالية تلو الأخرى! تبيع House of Pops المثلجات عبر الإنترنت من خلال صفحتها على إنستغرام @houseofpops.ae وموقعها الإلكتروني www.houseofpops.ae بالإضافة إلى تطبيقات التوصيل في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما يعتزم هاوس أوف بوبس افتتاح عدة منافذ في جميع أنحاء المدينة قريبًا وتطوير تشكيلات فريدة لمواكبة الحميات الغذائية الشهيرة.