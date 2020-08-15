الامارات | 3 طلاب يبتكرون مساعداً رياضياً آلياً

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 طلاب يبتكرون مساعداً رياضياً آلياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ابتكر ثلاثة طلاب بمدرسة ثانوية التكنولوجيا التطبيقية في فلج المعلا بأم القيوين، جهازاً لمساعدة الرياضيين على مواصلة أداء تدريباتهم بشكل جيد، حال شعورهم بالتعب والإرهاق، خصوصاً عند حمل الأوزان الكبيرة، وأطلقوا عليه اسم مساعد الرياضيين الآلي.

وقال مدرس التكنولوجيا التطبيقية الكهربائية في المدرسة، مشرف المشروع، المهندس بهاء الدين صالح، لـ«الإمارات اليوم»، إن اللاعبين في الأندية الرياضية، على اختلاف النشاط الرياضي الذي يمارسونه، يحتاجون إلى مساعد لمواصلة التدريبات الرياضية، خصوصاً حمل الأوزان الكبيرة، كجزء من تدريباتهم.

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وأوضح أن عمل الجهاز يبدأ بالضبط المسبق من قبل الرياضي لنوع التمرين الذي سيؤديه، والتوقيت الزمني الذي سيستغرقه، وعندما يتحرك اللاعب يبدأ الجهاز في العد حتى يصل إلى المرحلة التي يبدأ الرياضي فيها فقد طاقته، وعندها يعمل الجهاز على مساعدة الرياضي على إكمال تمرينه، مع استخدام بعض العبارات التشجيعية المسجلة على الجهاز.

وذكر صالح أن الجهاز الذي أشرف عليه مع زميله في المدرسة المهندس خالد جمعة، يتكون من معالج رقمي ومجسات، ومجهز بشاشة لإصدار التعليمات ومصدر للصوت ورافعة كهربائية، لافتاً إلى أن الطلاب أنجزوا المشروع في ثلاثة أشهر، وتبلغ كلفته نحو 1000 درهم. وشارك الطلاب بالمشروع في المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار الذي نظمته وزارة التربية والتعليم، خلال فبراير الماضي.

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