الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مواعيد

اشتكى مراجعون لمركز الممزر الطبي من التضارب في المواعيد التي يحصلون عليها بشأن تطعيمات الأطفال، مشيرين إلى أن خدمة العملاء تمنحهم مواعيد معينة، بينما يرفض المركز اعتمادها.

تعليم

تساءل أولياء أمور عن سلامة التوصيلات الكهربائية في المدارس، وكفايتها لشحن عدد كبير من أجهزة الحاسوب، في حال تم إلزام أبنائهم بالتواصل مع المعلمين داخل الفصول عبر هذه الأجهزة، مؤكدين أهمية اتخاذ التدابير الكافية لحماية أبنائهم من أي خطر خلال الحضور المدرسي.

تعقيم

لاحظ قراء تفاوتاً كبيراً في إجراءات النظافة والتعقيم بين المباني السكنية، بما في ذلك توافر وسائل التعقيم عند المصاعد، مطالبين بمعايير نظافة موحدة، خصوصاً في ظل هذه الظروف.

رسوم

قال متسوقون إن بعض العروض التي تطرحها مواقع التسوق الإلكتروني على المنتجات تتضمن شروطاً غير واضحة، ومبهمة في ما يتعلق برسوم التوصيل، ما يستدعي وجود جهة رقابية تحفظ حقوق المستهلكين.

كمامة

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لاحظ متسوقون انخفاضاً لافتاً في أسعار الكمامات لدى محال الهدايا والتخفيضات، إذ يصل سعر عبوة الكمامات الطبية إلى أقل من خمسة دراهم، ما زاد من الإقبال عليها من المستهلكين، متسائلين عن سر هذا الانخفاض، وما إذا كان له علاقة بالجودة.

فحص

دعا قراء إلى إطلاق خدمة حجز مستعجل لفحص «كورونا السريع»، برسوم مضاعفة، لإتاحة الفرصة أمام الحالات الطارئة الراغبة في دخول إمارة أبوظبي، لعمل فحص الليزر بتقنية (DPI) من دون الانتظار أياماً للحصول على موعد.

- يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم

٠٥٠٢٢٩٩٥٥١

مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء

غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

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