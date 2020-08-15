الامارات | شاب خليجي يدهس صديقه على سبيل المزاح

شكرا لقرائتكم خبر عن شاب خليجي يدهس صديقه على سبيل المزاح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حاول شاب خليجي ممازحة صديق عمره، فوجه مقود المركبة صوبه، بهدف إنهاء خلاف بسيط بينهما، وإضفاء جو من الفكاهة، إلا أنه فقد السيطرة على المركبة، ودهس صديقه، مسبباً له كسوراً وعاهة مستدامة، قادته إلى المحكمة التي دانته، وقضت بحبسه ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ.

ووقف الشاب الخليجي متهماً أمام هيئة محكمة استئناف الفجيرة بتهمة دهس المجني عليه. وكانت المحكمة الابتدائية دانت المتهم، وقضت بحبسه شهراً، ودفع غرامة بقيمة 1100 درهم، و50 درهماً رسوماً قضائية. وبسؤال هيئة المحكمة للمتهم عن التهمة المنسوبة إليه، قال «لم أكن أقصد إيذاء صديق عمري، فقد كنا على خلاف دام فترة طويلة، وبحسن نية حاولت إنهاء هذا الخلاف، والمبادرة بالحديث معه عن طريق ممازحته وتخويفه».

وأضاف الشاب، أنه عندما شاهد صديقه توجه نحوه بالمركبة على سبيل الممازحة، إلا أنه فقد السيطرة بشكل كلي على المركبة، ما أدى إلى دهس صديقه. وأكد أنه لم يقصد أن يرتكب جريمة الدهس أو التسبب للمجني عليه بأي إصابات، ولم يتوقع أن تقوده مزحة إلى المحكمة، لافتاً إلى أنه يتمتع بحسن السمعة والسلوك.

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في المقابل، قال المجني عليه إنه فوجئ بمركبة المتهم تتجه نحوه بسرعة كبيرة، وحاول تفاديها دون جدوى، ما تسبب في دهسه وإصابته بكسور في رجله، تطلبت تدخلاً جراحياً، واضطر الأطباء إلى إجراء عملية جراحية مستعجلة له، ما تسبب في عاهة مستدامة، مشيراً إلى أن النية الطيبة لا تبرر تصرف المتهم الطائش الذي كاد أن ينهي حياته. وقضت المحكمة بحبس المتهم ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ.

الشاب أكد أنه أراد ممازحة صديقه ولم يقصد دهسه.

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